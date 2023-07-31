劍擊世錦賽摘銅｜楊子加給我們的奇幻作用　從內到外再到內蛻變

「我而家落場打冇諗咁多，贏咪繼續輸咪返屋企，冇咗嗰種包袱呀。都打到而家啦，做該做嘅事，有信心，個人開心好多，你明唔明呀？」

明，我們從來都明。因為我們一直堅信，楊子加在香港男子花劍隊裏不可或缺，即使他賽前熱身不慎扭傷而「紮住上」，他依然是具備實力的重要一員。

港隊今次在世錦賽勇奪團體銅牌，寫下歷史新一頁，楊子加的自身改變，是香港隊由「幾個人」變「一team人」的化學作用。



楊子加在男子花劍隊裏相對低調，他曾以一句「都係因為我冇個人賽獎牌啫」而自嘲，然而這句話止於2023年6月的亞洲錦標賽，在張家朗和蔡俊彥同樣16強出局下，楊子加過關斬將勇奪季軍。那一役，他贏的不只是一面銅牌，更是信心。

放開包袱，專注當下，全力以赴，楊子加（跳起者）帶給港隊奇妙的化學作用。（香港劍擊總會Facebook）

信心不是你要做點什麼去證明自己，是你不用做那點什麼，都已相信自己在團隊的價值。「以前覺得一定要落場打，才能證明自己。但我今次是，覺得自己對某個對手較有着數，就向教練爭取機會；但如果覺得隊友佔優，我就安守場邊，為隊友打氣。」今次比賽，張家朗和蔡俊彥一如以往擔當主力，「第三人」則由楊子加和小將梁千雨「瓜分」，16強面對英國，楊子加在個人頭兩局均取勝（5：4及5：0），但當第三次上陣機會落在千雨手上，他更希望千雨打好：「千雨年紀較小，又是我同房隊友，我有責任照顧他，讓他多汲取經驗，我都想他打得好。無論什麼角色，整個香港隊都是『一齊』，『一齊』參與這場比賽。」

面對強敵，楊子加（左）不再質疑自己。（FIE Facebook）

信心不是你花氣力幻想未發生的事情，是你不問結果而為當下全力以赴。回顧港隊由32強打到季軍戰，儘管楊子加在其中七局失分，但他於8強撼意大利一役面對里約奧運金牌格羅素勝6：5，季軍戰鬥美國世界「一哥」陳海翔僅輸5：6，其出手之果敢、防守之頑強，他敢打敢拼，沒像從前般怯於對手的實力，隊友都說，這個才是真實的楊子加。

「從前覺得自己落場都是保分，或者隊友真的失分了我才想到追分；現在的感覺是，我們四個要『一齊』去做好自己。贏當然重要，但做好自己不是指一定要贏，就是單純地專注當下，全力以赴；贏輸是另一回事，贏就繼續打，輸就返屋企瞓覺。」

楊子加（右）說，滿足感在他身上「好work」，令他對世界重新定義。（FIE Facebook）

信心不是你囚困於過去的漩渦，是你放下經歷、打開心結，鼓起勇氣做該做的事。從「大師兄」張小倫2010年冒起，到崔浩然嶄露頭角，直至張家朗近年稱霸，楊子加大多是隊中配角，兩年前失落東京奧運團體賽出賽資格，此後的比賽連自己都不滿意，過了一段人生低潮。他自知負面情緒籠罩，隊友勸他凡事兩面睇，「但事實擺在眼前，不如意的事是的的確確發生了」，直到亞錦賽勇闖4強，他形容自己「一部TOYOTA食老本轟入去」，那面銅牌帶來的滿足感，是一個轉捩點。

「滿足感在我身上『work』，覺得人生有了養份，我會用『置諸死地而後生』形容，現在凡事都看開了。反正我快要30歲（編按：現28歲），全職打劍的日子只會愈來愈少，那些無謂的包袱，就放下吧，不必為每件事情不快，做自己該做的事，整個人也快樂了。」

五味紛陳的經歷，楊子加（左）從中提煉了人生養份。（FIE Facebook）

這面世錦賽團體銅牌，單看比分，楊子加的戰績或許不及隊友亮麗，但只用數字一槌定音，未免小覷了團隊之真諦。楊子加跟張家朗一樣，比賽之後說了很多「一齊」：「一齊」是隊友相信他，他也相信隊友相信自己，甚至自己也終於相信自己。他的感言，不只是一個香港劍手的故事，而是一支香港隊的故事。