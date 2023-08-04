世大運．劍擊｜張家朗挫蔡俊彥　19:40爭金　港台無綫免費直播

張家朗和蔡俊彥上周才於世錦賽合力奪得男子花劍團體銅牌，再為香港體壇創出第一次，兩人今天在世界大學生運動會便同室操戈，在個人賽4強碰頭。這場「內訌」意味着港隊鎖定決賽一席，力爭港隊今屆第三金。決賽將於今晚7時40分舉行，港台32及無綫J2免費直播。



世大運男子花劍共有68人參賽，先分成10組打小組賽，當中50人進入淘汰賽。港隊派出張家朗、蔡俊彥、吳諾弘和李逸朗出戰，世界排名第7的張家朗列頭號種子，世界排名23的蔡俊彥則是2號種子。

張家朗和蔡俊彥一路過關斬將，並於4強碰頭。兩人一開賽就梅花間竹取分，戰至4：4後，張家朗開始微微拉開比分，打至中局一度領先10：6。蔡俊彥沉着應戰，追至9：11完成第一節。

休息1分鐘後，賽事進入尾局。蔡俊彥追到11：12，但張家朗看準時機連番點刺取分，最終勝15：12，進入決賽，將於19:40與法國劍手Pierre LOISEL爭奪金牌。

【以下為今日（8月4日）稍早戰況】

在小組賽，張家朗在第1組6戰全勝之下，以小組總成績第2直接進入32強；李逸朗同樣在6戰5勝之下，總排名第9直入32強。蔡俊彥則要先在64強對波蘭劍手Mateusz Kozak，並以15：8輕取對手；吳諾弘則14：15不敵烏茲別克的Ilyas Molina，首圈出局。

次圈（32強）賽事，3名港將都順利擊敗對手，當中李逸朗15：7挫烏茲別克的Ilyas Molina，蔡俊彥15：13挫日本對手Ito Takuma，兩名香港代表在16強交手，蔡俊彥亦以15：9擊敗隊友，再在8強以15：12擊敗意大利小將Tommaso Martini。

張家朗在32強先以15：8擊敗中華台北的陳弈通，16強鬥匈牙的的Istvan Andor Mihalyi也以15：5輕取對手，到8強再挫法國劍手Maximilien Chastanet，與蔡俊彥一同打入4強，提早鎖定獎牌；這也意味，兩位港將中必有一人能打入金牌戰，爭取成為繼女重金牌佘繕妡後，另一位在世大運劍擊奪金的香港代表。

世大運男花個人賽，港隊派出4人參賽，左起：吳諾弘、張家朗、蔡俊彥、李逸朗。（香港大專體育協會）

女子佩劍方面，港隊派出朱詠翹、梁洛文及劉穎怡參賽，在45人參賽下先以小組淘汰11人，而劉穎怡亦在5戰1勝下遭淘汰。朱穎翹在首圈（32強）14：15不敵烏茲別克劍手Zaynab Dayibekova出局，梁洛文則15：12擊敗另一烏茲別克劍手Aysuliu Usnatdinova晉級，唯在16強14：15不敵法國的Sarah Camille Noutcha出局。