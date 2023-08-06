美國首度16強出局　互射12碼負瑞典　美女門神成主角︱女子世界盃

女子世界盃16強世界排名第一的美國大戰世界排名第三的瑞典，兩大女足強國對陣，主角不是摩根（Alex Morgan）、韋冰露（Megan Rapinoe）或路化（Fridolina Rolfö）等球星，而是瑞典門將梅素域（Zećira Mušović）。



瑞典互射十二碼擊敗美國晉級八強。（Getty Images）

美國女足在分組賽3仗發揮遠在水準以下，只能以分組次名出線，受盡本國傳媒批評，今仗面對同級對手瑞典，終踢出「一姐」氣勢。可惜受制瑞典嚴密防守，加上對手效力車路士的門將梅素域全場左飛右撲，甚至是「門將的好朋友」門楣阻擋，法定時間90分鐘、以至加時30分鐘，均未能打開紀錄。

美國隊全場22次射門，多達11次中框，如非梅素域演出神勇，相信早已開紀錄。瑞典「捱」至互射十二碼，卻是率先射失一方，滿以為美國終可勝出，怎料一代傳奇韋冰露射失，一切回到原點。之後美國再有史密夫射失，瑞典由阿仙奴前鋒靴迪（Lina Hurtig）射入終結球賽。

美國首度16強階段出局。（Getty Images）

美國是女子足球王國，歷來在8屆世界盃4度封王，1次亞軍，3次季軍，從未跌出三甲，今屆賽事在新老交替下，陣容不及2015、2019連續兩屆奪冠全盛期，當中球后韋冰露已屆38歲，決賽周前宣布今屆是她最後一屆參賽，並已退居後備。

她們分組賽跟荷蘭同組，最後一場分組賽對葡萄牙如非對手完場前射中柱，或許已經出局，只能賽和對手，次名出線，16強已經要面對瑞典，埋下伏線。今仗她們終踢出王者氣勢，全場狂攻瑞典，在車路士僅任後備的門將梅素域，卻踢出精彩一仗，120分鐘守和美國。