世大運｜田徑女神吳艷妮生涯大突破　達奧運標準奪銀迎接杭州亞運

憑甜美的外表，26歲跨欄選手吳艷妮被封為中國的田徑女神。她今年經歷過高低起跌，失意亞錦賽，被取消資格，到世大運勇奪銀牌，跑出生涯佳績，達到巴黎奧運的標準。在接下來的杭州亞運，吳艷妮能否彌補亞錦賽的遺憾站上100米欄的亞洲之巔？



吳艷妮出戰世大運女子100米欄贏得銀牌。（新華社）

由8月的成都世大運，到9月的杭州亞運，相信吳艷妮也是中國代表團中的風頭躉。甜美的外表，加上真材實料的表現，令吳艷妮近一年在網絡迅速走紅。田徑場的跑道，向來不是中國的強項，但吳艷妮在亞洲的女子100米欄擁有坐三甲、衝金牌的實力。

吳艷妮在2019年亞錦賽100米欄跑出13.33秒得第5名，2021年是她大突破的一年，開始跑到13秒以內的成績，在全運會決賽跑出12.91秒得亞軍。今年6月，她在全國錦標賽跑出12.93秒得冠軍。

吳艷妮是亞洲最頂尖的女子跨欄運動員。（新華社）

亞錦賽偷步被DQ

在7月的亞錦賽，吳艷妮被視為中國隊的獎牌希望，但她在決賽偷步，被取消資格，當時更與工作人員及裁判爭辯超過4分鐘，最終黯然離場。談到今年失意亞錦賽，她說：「我不灰心也不難過，只是覺得遺憾和不甘心更多一點。」

田徑亞錦賽｜中國吳艷妮偷步被DQ 網民封新女神 外貌變化惹爭議

失意後重新振作，吳艷妮在8月的世大運又一次突破自己，穩定地跑出13秒以內。她在初賽跑出12.98秒晉級，到準決賽刷新個人最快時間造出12.86秒。在決賽，她更進一步，跑出12.76秒，力壓應屆亞錦賽冠軍、印度跑手耶拉芝（Jyothi Yarraji）奪得銀牌。

世大運女子100米欄決賽，斯洛伐克選手得金牌（右），吳艷妮得銀牌（中）、耶拉芝（左）得銅牌。（新華社）

世大運連續3場跑13秒內

吳艷妮說：「能夠在半決賽和決賽連續兩次刷新我的個人最好成績，要感謝現場所有支持我的觀眾和工作人員。」

在世大運，12.76秒這個時間對吳艷妮意義重大，這是她跨欄生涯的最佳時間，首次跑入12.8秒以內，亦令她達到巴黎奧運標準，有資格在來年登上奧運舞台。「我們巴黎見！」她在世大運後高興地說：「會在接下來的比賽和備賽過程中繼續加油，穩紮穩打。我們亞運會見，奧運會見！」

吳艷妮贏得世大運銀牌。（新華社）

翻查國際田聯今季的紀錄，吳艷妮以12.76秒列今季第37快的選手，已是今季亞洲的最快成績。吳艷妮身處亞洲女子跨欄的頂尖水平，她在亞洲的最大對手，除了在世大運跑出12.78秒的耶拉芝外，還有寺田明日香、田中唯未、青木益未及福部真子等日本跑手，她們今季都跑過12.9秒或以內的成績。

吳艷妮外出比賽時，與韓國跳高運動員禹相赫合照。（微博）

以「欄王」劉翔為偶像

吳艷妮的偶像是中國一代「欄王」劉翔，無論在社交網站還是內地傳媒的訪問，她都提起過劉翔。她在世大運後說：「劉翔在2004年雅典奧運會上奪得男子110米欄冠軍，始終激勵着我們這一代運動員努力站在奧運會的賽場上，為國爭光。」劉翔揚威雅典奧運的那一年，吳艷妮還是個7歲的小妹妹。

吳艷妮在世大運穩定地跑出13秒以內的成績。（新華社）

甜美的外表為吳艷妮帶來更多成績以外的關注，人紅自然是非多，很多東西都會被人放大，例如她右臂上的那個由花環纏繞皇冠的紋身。有些網民認為紋身的都是壞女孩，在網上說留下不少難聽的說話。

吳艷妮的右臂上有紋身。（微博）

她表示這個紋身是勉勵自己力爭后冠的圖案，「對自己（的比賽）始終有信心，這個紋身不是白紋的。」但在世大運，她比賽時都故意用膠布遮掩臂上的紋身。

在世大運比賽時，吳艷妮用膠布遮蓋右臂上的紋身。（新華社）

紋身以外，有人發現吳艷妮的外貌亦有變化，網民質疑她曾經整容。她在社交網站大方承認「就割了個雙眼皮+現在注重防曬而已」，並霸氣地補充：「我就喜歡他們看不慣我又幹不掉我的樣子，開心！」

吳艷妮在微博上分享生活照。（微博）

美貌帶來人氣，還有「田徑女神」的外號，這些來自運動以外的名氣亦令吳艷妮比賽時承受的壓力更大，但她說：「有壓力就有動力，也是一件好事情。」