女子世界盃︱瑞典美女團8強大戰日本　美貌與球技並重的北歐豪門

2023女子世界盃八強其中一場焦點大戰，是2011年冠軍日本和瑞典兩大女足勁旅的對決。今屆分組賽只有3隊3戰全勝，歐洲冠軍英格蘭以外，便是同樣發揮出色的日本和瑞典。

預期中一場激戰之外，有留意今屆賽事的球迷可能亦會發現，瑞典隊陣中美女特別多，前中後三線以及門將每個位置都是美女，這支美貌與球技並重的北歐強隊，為賽事更添觀賞價值。



女子世界盃8強︱瑞典 對 日本



8月11日下午3時20分 Now630台免費直播



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女子世界盃2023︱瑞典隊美女特別多。（Getty Images）

瑞典美女門神梅素域在16強成功120分鐘守和美國，領球隊互射十二碼氣走美國出線，獲選為該仗最佳球員。（Getty Images）

門將︱梅素域（Zećira Mušović）

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瑞典陣中幾乎「清一色」是金髮藍眼美女，令一頭烏絲的梅素域格外突出。家人在南斯拉夫戰爭中逃難到瑞典，身上流着波斯尼亞人的血，因此她的外型跟多數隊友截然不同。身高達1.8米的梅素域，在16強對美國一仗令人留下深刻印象，四屆冠軍美國隊狂轟瑞典大門，梅素域全場左飛右撲冷靜為球隊120分鐘力保不失，終憑互射12碼氣走強敵，當選該仗最佳球員。

難以置信的是，身手如此不凡的梅素域，僅為英格蘭球隊車路士的後備門將，2022／23球季僅在女子英超聯賽正選上陣7場。

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瑞典守將艾絲特（Amanda Ilestedt）（Getty Images）

後衛︱艾絲特（Amanda Ilestedt）

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瑞典今屆賽事表現突出，中堅艾絲特由分組賽到16強4場比賽全數正選上陣，這位星級守將不單防守力強，入球能力同樣突出，先在對南非一仗完場前為球隊攻入2：1反勝一球，對意大利更梅開二度。

迷人的金髮藍眼，身高1.78米的她還有一雙修長美腿，曾先後效力拜仁慕尼黑和巴黎聖日耳門，今夏剛轉投英超球會阿仙奴。

瑞典中場大將路化（Fridolina Rolfö）。（Instagram）

進攻中場／前鋒︱路化（Fridolina Rolfö）

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這隊星光熠熠的瑞典女足當中，名氣最大一人，首推效力巴塞隆拿的路化。她的球員生涯可謂一帆風順，由寧高平、拜仁慕尼黑、禾夫斯堡到巴塞隆拿，球會生涯贏得錦標無數。她不止球技和射術精湛，也是典型北歐美女，最大特色是她一雙深深的迷人酒窩。1.77米的身高，不輸模特兒的身材，不時客串擔當球會以至各大品牌的生招牌。

有「女伊巴」稱號的瑞典中場阿絲蘭妮（Kosovare Asllani）。（Instagram）

進攻中場／前鋒︱阿絲蘭妮（Kosovare Asllani）

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隊友路化的球會成就或許更高，瑞典陣中的「大姐大」始終是33歲的阿絲蘭妮。伊巴謙莫域是瑞典國民偶像，同為巴爾幹移民後裔的阿絲蘭妮，跟對方在2012至2016年間一同效力法國球會巴黎聖日耳門4年，加上同樣踢前鋒位置並入球如麻，讓她獲得「女伊巴」稱號，目前效力意大利球會AC米蘭。

父母來自科索沃的她在瑞典長大，15歲時在足球與冰球之間，她選擇了足球。她在國家隊的位置慣常移後一格踢進攻中場，年過30依然是球隊進攻核心。阿絲蘭妮美麗高貴冷艷，長期都是時尚雜誌和服裝品牌寵兒。

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瑞典前鋒布力克史汀娜絲（Stina Blackstenius）。（維基百科）

前鋒︱布力克史汀娜絲（Stina Blackstenius）

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路化和阿絲蘭妮在國家隊之所以要轉踢進攻中場或翼鋒，皆因陣中有位最佳中鋒——布力克史汀娜絲。她的技術不及一眾星級隊友細膩，速度、爆炸力和走位意識卻是女子足球員之中較為罕見。

目前效力英超球會阿仙奴，每逢大賽她在國家隊均特別「醒神」，兩屆奧運合共攻入7球，包括東京奧運金牌戰先開紀錄，可惜最終瑞典1：2不敵加拿大，連續兩屆獲得銀牌。2019年首戰世界盃已在16強和8強為瑞典攻入奠勝球，今屆暫時僅在分組賽取得一個入球。個子高頭大馬，球場內跟對手衝撞迫搶，球場以外，亦散發一身健康活力美感。

2023女足世界盃帥氣球員：瑞典前鋒靴迪（Lina Hurtig）。（Getty Images）

前鋒︱靴迪（Lina Hurtig）

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身高1.8米加上金髮藍眼，瑞典前鋒靴迪頗有同鄉中性模特兒Erika Linder的味道。她曾效力意甲球隊祖雲達斯，目前是英超球會阿仙奴球員，可惜加盟以來一直受傷患困擾未能發揮應有水平，今屆世界盃再度入選瑞典大軍，仍是大後備。不過16強對美國一仗她在比賽尾段入替，互射十二碼階段為瑞典射入奠勝一球，是力壓美國晉級功臣。

2019年她與寧高平（Linköpings）隊友Lisa Lantz結婚，2021年二人女兒出生，她不時在社交平台分享一家三口生活照。