杭州亞運2023｜香港劍擊隊參賽名單　張家朗領軍爭劍擊歷來首金

男子花劍的張家朗集合奧運、亞運、世界錦標賽、世界盃、世界大學生運動會及亞洲錦標賽獎牌於一身，「劍后」江旻憓則只欠一面奧運獎牌，但她與張家朗同樣是「世一」人馬。

除了兩名領軍人物，其他劍手亦大都是世錦賽、亞錦賽及亞運獎牌得主，這支劍擊隊絕對是實績及星味俱備。



重劍

男子個人：何瑋桁、吳浩天

男子團體：何瑋桁、吳浩天、周澤軒、方凱申

女子個人：江旻憓、佘繕妡

女子團體：江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望



佩劍

男子個人：何思朗、羅浩天

男子團體：何思朗、羅浩天、陳樂熹、周頌羲

女子個人：歐倩瑩、梁洛文

女子團體：歐倩瑩、梁洛文、朱詠翹、薛雅齊



花劍

男子個人：張家朗、蔡俊彥

男子團體：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子個人：陳諾思、鄭曉為

女子團體：陳諾思、鄭曉為、符妤名、關渝澄



男子重劍今年在亞錦賽勇奪團體銅牌，8強賽勝利一刻，眾將激動萬分。（香港劍擊總會）

男子重劍隊在今年6月的亞錦賽時隔6年再奪團體銅牌，8強以45：42力克中國，奠勝一刻眾將激動相擁，成為今年體壇最令人動容的畫面之一。

四子之中，方凱申、何瑋桁及吳浩天是近年的「鐵腳」，何瑋桁和吳浩天將出戰今屆亞運個人賽；另一老將黎家俊淡出，換上周澤軒成為團體一員，與三名隊友攜手力爭團體獎牌，期望延續亞錦佳績。

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江旻憓（左起）、朱嘉望、佘繕妡、陳渭泠。（FIE Facebook）

女子重劍隊除了香港人最熟悉的江旻憓，佘繕妡亦在8月上旬的世界大學生運動會勇奪女子重劍個人金牌。陳渭泠則是「劍二代」，父親陳啟生亦是重劍選手；她去年在亞錦賽奪得個人賽銅牌，是自2018年由新西蘭回流並加入港隊後的代表作。至於朱嘉望當然是重劍隊最具人氣一員，擁有12.5萬IG追隨者的她，今年是第三次出戰亞運。

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羅浩天。（香港劍擊總會）

男子佩劍隊近年變動不少，先有「大師兄」林衍聰退役，教練亦由掌帥多年的馬基素變成韓國鐵血教頭李旭宰。今屆陣容中，31歲的羅浩天是領軍人物，他在2018雅加達亞運勇奪個人賽銅牌，近年經歷傷患困擾，今年在亞錦賽再次踏上頒獎台，多年堅持令人動容。

至於其他隊友，何思朗在李旭宰執教下大有進步，成為陣中主將；陳樂熹和周頌羲則在「三爭二」的情況下力壓陳智軒，一同出戰今屆亞運團體賽。

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歐倩瑩（左起）、薛雅齊、梁洛文、朱詠翹。（香港劍擊總會）

女子佩劍隊除了2010廣州亞運銀牌得主歐倩瑩依舊壓陣，其餘三人換上新面孔，薛雅齊、梁洛文及朱詠翹皆是首次出戰亞運。四人早前在亞錦賽勇奪團體銅牌，闊別5年後再次踏上頒獎台，準決賽面對勁敵日本僅負43：45，打出青春活力。

關於女子佩劍隊：

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「花美男」崔浩然在2018雅加達亞運親吻個人賽銀牌一幕，成為該屆亞運最美麗的畫面。曾經退役的他，歸隊後將再出戰亞運。（資料圖片；李澤彤攝）

香港市民該對男子花劍隊很熟悉了。張家朗、蔡俊彥和楊子加早前在世錦賽創出歷史，首奪團體賽銅牌，「銅牌陣容」中的梁千雨不會參加杭州亞運，換上經驗豐富的崔浩然，他們肯定以金牌為目標，畢竟四人合計已奪得奧運、亞運、世錦、亞錦、世界盃和世大運獎牌。然而他們在杭州亞運面對的競爭，同樣是「世一」級別，因為今屆亞錦團體的冠軍和亞軍，正是日本和中國，四子要爭奪香港歷來首面劍擊亞運金牌，絕非易事。

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今屆劍擊亞錦賽，女子花劍與男子重劍同日作賽，近乎同時殺入4強，大家開心到跳起一幕，成為港隊「名場面」。（香港劍擊總會）

前文提及男子重劍隊在今屆亞錦賽殺入團體4強，眾將激動相擁，令人感動；其實女子花劍隊在旁邊劍道與他們近乎同時間勝出，她們淘汰韓國殺入4強後，立即為重劍隊友打氣，結果雙雙勝出奪得銅牌，一張「開心到跳起」的合照非常經典，也令人期待鄭曉為、關渝澄、陳諾思和符妤名能在杭州亞運再下一城。

符妤名（左起）、陳諾思、關渝澄、鄭曉為。（香港劍擊總會）

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香港劍擊隊歷屆亞運獎牌

2018雅加達亞運

崔浩然 男子花劍個人銀牌

張家朗 男子花劍個人銅牌

江旻憓 女子花劍個人銅牌

羅浩天 男子佩劍個人銅牌

廖恩尉 女子花劍個人銅牌

張家朗/蔡俊彥/崔浩然/楊子加 男子花劍團體銅牌

陳智軒/ 林衍聰/ 李澤峰/ 羅浩天 男子佩劍團體銅牌

江旻憓/佘繕妡/連翊希/朱嘉望 女子重劍團體銅牌



2014仁川亞運

林衍聰 男子佩劍個人銅牌

江旻憓 女子重劍個人銅牌

連寶香 女子花劍個人銅牌

張小倫/崔浩然/張家朗/楊子加 男子花劍團體銅牌

林衍聰/羅浩天/甄侃斌/陳智軒 男子佩劍團體銅牌

歐倩瑩/何笑妍/張藝韾/林衍蕙 女子佩劍團體銅牌

江旻憓/楊翠玲/連翊希/朱嘉望 女子重劍團體銅牌

連寶香/廖恩尉/張楚瑩/鄭曉霖 女子花劍團體銅牌



2010廣州亞運

張小倫 男子花劍個人銀牌

歐倩瑩 女子佩劍個人銀牌

楊翠玲 女子重劍個人銅牌

鄭曉為/張顥瓊/劉曉為/連寶香 女子花劍團體銅牌

鄭玉嫻/張淅蕾/呂慧妍/楊翠玲 女子重劍團體銅牌

張小倫/朱詠康/劉國堅/顏冠一 男子花劍團體銅牌



2006多哈亞運

歐陽慧心/徐韻怡/周梓淇/鮑明慧 女子佩劍團體銅牌

鄭玉嫻/張依妮/呂慧妍/楊翠玲 女子重劍團體銅牌

張啟東/劉國堅/顏冠一/黃金球 男子花劍團體銅牌



2002釜山亞運

鄭玉嫻/張依妮/何嘉麗/楊翠玲 女子重劍團體銅牌



1990北京亞運

伍星耀/李忠民/黃贊/盧滿堂/鄧廣豪 男子花劍團體銅牌

