羽毛球香港公開賽下月重臨紅館　焦點球手＋門票售價＋賽程一覽

香港公開羽毛球錦標賽（香港公開賽）2023年9月12日至17日在紅磡香港體育館舉行。作為世界巡迴賽超級500賽事以及巴黎奧運計分賽之一，吸引逾30國家和地區的世界級強手雲集紅館。

香港公開賽闊別三年重臨，讀者可緊貼本文的焦點球手、門票公開發售詳情、賽程更新等資訊，一睹球星風采。

（抽籤和賽程表待官方更新）



香港公開賽相隔三年復辦，安賽龍等大牌球星將重臨紅館。（Badminton Photo）

2023香港羽毛球公開賽焦點球手：



男子單打：

伍家朗（香港）、李卓耀（香港）、安賽龍（丹麥）、真庭（印尼）、駱建佑（新加坡）、陸光祖（中國）、周天成（中華台北）、常山幹太（日本）、桃田賢斗（日本）



女子單打：

戴資穎（中華台北）、山口茜（日本）、仙杜（印度）、韓悅（中國）、拉查諾（泰國）、奧原希望（日本）



雙打球手：

渡邊勇大／東野有紗（日本）、謝影雪／鄧俊文（香港）、李晉熙／吳芷柔（香港）



中華台北名將戴資穎將出戰香港羽毛球公開賽。（Badminton Photo）

香港羽毛球隊派出主力出戰賽事，力爭在主場奪得佳績。（梁鵬威攝）

香港羽毛球隊參賽名單：

男單：伍家朗、李卓耀

混雙：鄧俊文/謝影雪 、李晉照/吳芷柔

女雙：楊雅婷/楊霈霖、吳詠瑢/呂樂樂、吳芷柔/曾曉昕、范嘉茵/尤漫瑩



9月12日舉行的外圍賽及男雙女雙首輪正賽門票免費派發。

香港公開羽毛球錦標賽詳情：

日期：9月12至17日

地點：紅磡香港體育館



門票發售：門票將於8月15日於城市售票網公開發售，惟開售首天不設售票處及自助售票機售票。



賽事票價：

9月12日舉行的外圍賽及男雙女雙首輪正賽門票免費派發，由即日起可寄貼上$2.2 郵票之回郵信封至羽總辦公室（地址：香港銅鑼灣掃桿埔大球場徑一號奧運大樓 2005 室）索取，每人限取4張，額滿即止。



9月13日及14日舉行的初賽票價由40元至180元不等，9月15日的半準決賽由60元至300元不等，9月16日的準決賽則由70元至420元不等，決賽日票價80元起，最高為680元。



詳情請瀏覽：香港公開賽賽事網頁 www.hkopenbadminton.org。