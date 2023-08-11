女子世界盃︱澳洲國民偶像卡爾曾不愛足球　與麥巴比同登FIFA封面

撰文：吳慕兒
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足球絕對不是澳洲最受歡迎的運動，但沒有澳洲人不認識卡爾（Sam Kerr）。這位全球最高薪女足超級球星，用一個又一個入球征服澳洲人以至全世界球迷，她的自信笑容和無窮活力，改變國民對足球的看法。
澳洲女足「the Matildas」在當地較男子隊更受歡迎，很大程度上就是因為這位跟法國巨星麥巴比同登新一期足球遊戲《FIFA 23》封面的女足巨星。

女子世界盃8強︱澳洲 對 法國

8月12日下午3時　Now630台免費直播

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卡爾能否趁主場之利，帶領澳洲在世界盃取得突破？（Getty Images）

小時候不愛足球的超級巨星

澳洲隊的焦點人物只有一個，就是隊長兼隊史最強射手卡爾（Sam Kerr）。卡爾自小打澳式足球，12歲那年卻被迫放棄這項最愛運動——她一直是隊中唯一女孩，隨年齡漸長，跟男孩體能分野愈來愈大、球賽亦變得愈來愈粗野，加上當時沒有女子球隊可讓她加入，令她不得不放棄，「不能繼續玩澳式足球實在糟透，我當時是非常出色的，手眼協調很好，我的家人在球會根深柢固，哥哥也一起打，對我來說一切也很容易。」

由澳式足球轉項踢英式足球，曾令她深受傷害，承認當年根本不愛足球，「我由好球員、其中一個最受歡迎球員，由球賽頂端墮進足球谷底。我不懂球例，也不知什麼是越位，我不明白為什麼沒有人傳球給我。」最大傷痛或許不是她是否喜歡英式足球，而是平白不能繼續做最愛的事，「剛剛轉踢英式足球時，我並不感到興奮，我最愛的東西被迫搶走，感覺糟透。」

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卡爾初出道踢W-League的時候，只是個15歲的小妹妹。（Getty Images）

由曾經失去到終於愛上

即使當年尚未愛上足球，卡爾的運動天份極高，加上澳式足球訓練出來的身體質素和強大體能，3年後她已為珀斯光輝在澳洲女子頂級聯賽W-League（現已易名：女子A-League）上陣並成為最年輕入球者，並以15歲零150天之齡成為大國腳。她曾在訪問中憶述，那些年一直嚷着21歲便掛靴，直到曾經失去足球，才真正愛上這運動。

18歲那年，膝部前十字韌帶（ACL）傷患令她被迫停下來，「當一些東西在你身上被拿走，直到它失去時，你才發現原來一直不知道所擁有的……12個月不能踢足球，我想做的只有重返球場。」

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卡爾的招牌入球慶祝動作——後空翻。（Getty Images）

卡爾的生涯由那時開始突飛猛進，另一楔機是2013年轉戰美國效力Western New York Flash一季，跟美國傳奇前鋒雲巴芝（Abby Wambach）做隊友，從對方身上競爭與學習，水平再度提升。

她無論在澳洲、美國或英格蘭聯賽均很成功，是唯一能在三個不同洲份聯賽贏得神射手獎的女子足球員，澳洲W-League兩次，美國NWSL三次，英格蘭WSL兩次，入球幾乎已跟她的名字劃成等號。入球與獎盃幾乎已跟她的名字劃成等號，連足球遊戲《FIFA 23》也以她為封面人物，足見她的受歡迎程度。

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家傳戶曉的國民偶像

這位女子英超球隊車路士鋒將官方身高只有1.67米，彈跳力卻驚人，不止憑速度和爆炸力頻頻入球，頂上功夫亦一流。效力英超球會車路士3年半已4度贏得女子英超，2020/21球季更領軍首度闖入歐聯決賽，不敵巴塞隆拿得亞軍。

卡爾之所以深受澳洲人愛戴，當然不止在球場上成就，還有她舉手投足充滿發自內心的自信，對她來說入球猶如探囊取物，早已習慣成為眾人焦點所在——無論是入球後的高難度後空翻慶祝動作，還是與女友、美國隊成員Kristie Mewis高調曬恩愛，個性張揚豁達，常常面帶陽光笑容。澳洲人看着她由一個充滿天份的15歲女孩，一路茁壯成長為超級足球巨星，當然有額外感情分，令她早已成為國民偶像，就連不看足球的「師奶」，也知道她是誰。

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澳洲在卡爾尚未正選出場下勇闖8強，力求首度入4強。（Getty Images）

今屆世界盃澳洲主場出戰，全世界目光均集中在卡爾身上，可是她在首場分組賽前的練習期間小腿受傷，分組賽未有上陣，16強對丹麥完場前10分鐘後備上陣10分鐘，8強對法國相信將首度正選出擊。

澳洲世界盃往績平平，只曾3度晉身8強，上屆16強遇上挪威互射十二碼飲恨；兩年前東京奧運帶來驚喜，8強加時4：3擊敗英國隊，是亞洲盃及大洋洲盃賽事以外，首度置身國際大賽4強。首次在南半球上演的女足世界盃，作為東道主之一的澳洲坐擁主場之利，全國熱情球迷打氣下，第4次打入8強，這支黑馬份子能否仿傚英格蘭去年的歐國盃封王之路，先要問過法國一關。

澳洲並非卡爾一人球隊，由分組賽到16強，剛由曼城轉投皇家馬德里的娜素（Hayley Raso）以及效力阿仙奴的霍特（Caitlin Foord）兩大翼鋒均表現突出，多次憑速度在邊路突破，娜素有3球進帳，霍特也有2助攻1入球，加上王牌前鋒卡爾復出候命，澳洲有能力繼續闖關。

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澳洲（世界排名：10）
世界盃最佳成績：8強（3次：2007、2011、2015）
上屆世界盃成績：16強
焦點球星：卡爾、霍特、卡賓達

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