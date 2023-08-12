杭州亞運2023｜香港武術隊參賽名單　許得恩延續世大運勇態再爭金

香港武術隊早前在成都世大運勇奪1金1銀2銅，許得恩、劉子龍和沈曉榆的非凡身手與英氣外表，成為網民焦點。他們緊接出戰杭州亞運，陣中還有去屆銀牌得主莫宛螢，誓要力爭闊別兩屆的亞運金牌。



男子

許得恩、劉子龍



女子

陳穗津、何健欣、劉徐徐、莫宛螢、沈曉榆



許得恩。（中國香港大專體育協會提供）

許得恩在成都世大運奪得港隊第一金後，一度登上Google Trend首位。他與南拳的劉子龍和世大運開幕禮持旗手沈曉榆，最終為港隊掃走1金1銀2銅，眾將能否延續世大運勇態，在杭州亞運再下一城，值得期待。

事實上，武術隊一直是香港亞運獎牌大戶，自1990年的吳小清和梁日豪開始，已經連續8屆亞運有牌落袋。去屆獎牌得主袁家鎣淡出，憑女子太極拳太極劍全能奪得一銀的莫宛螢，編排了全新曲目和套路出戰，全力向金牌進發。

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莫宛螢。（資料圖片；高詩琦攝）

香港武術隊歷屆亞運獎牌

2018雅加達亞運

莫宛螢 女子太極拳太極劍全能銀牌

袁家鎣 女子南拳南刀全能銅牌



2014仁川亞運

耿曉靈 女子長拳銀牌



2010廣州亞運

耿曉靈 女子長拳金牌

賀敬德 男子南拳南棍全能銀牌

鄭天慧 女子劍術槍術全能銀牌



2006多哈亞運

曾思敏 女子南拳三項全能銀牌

黑志宏 男子太極兩項全能銀牌



2002釜山亞運

李暉 女太極兩項全能銀牌

杜宇航 男子長拳全能銀牌

鄭家豪 男子南拳全能銅牌



1998曼谷亞運

吳小清 女子南拳金牌

梁日豪 男子南拳銀牌



1994廣島亞運

梁日豪 男子南拳銀牌

吳小清 女子南拳銅牌



1990北京亞運

梁日豪 男子南拳銀牌

吳小清 女子長拳銅牌

