英超︱利物浦半場1：1車路士　陣容耳目一新節奏明快　各有一詐糊

英超周日（13日）大戰車路士主場迎戰利物浦，兩支陣容變動相當大的球隊，開賽初段利物浦發揮佔優，18分鐘已先開紀錄。車路士站穩陣腳後搶回不少攻勢，36分鐘憑一次角球後的攻勢扳平，兩軍節奏均非常明快。



利物浦大戰車路士，戴亞斯與沙拿合力炮製首個入球。（Getty Images）

利物浦中場活力重現

利物浦今夏一次過失去隊長軒達臣、副隊長占士米拿和防守中場法賓奴，一條昔日「鐵人」中場線消失，加上基達和張伯倫兩中場，以及巴西前鋒法明奴離隊，中前場改頭換面。面對車路士，新加盟的麥阿里士打和蘇保斯拉爾雙雙正選上陣，加普移後踢左中場，支援沙拿、祖達和路爾斯戴亞斯。

紅軍一開賽攻勢已很爽利，11分鐘沙拿勁射中楣，之後麥阿里士打長傳予沙拿右路快放，埃及之王一記「手術刀」精準斜線傳予左路，路爾斯戴亞斯門前第一時間飛身撞射入網，18分鐘先開紀錄。利物浦開紀錄後得勢不饒人，阿歷山大阿諾特直線送沙拿一程單刀破網，以為29分鐘可擴大優勢，VAR指入球越位在先，賽果維持1：0。

芝維爾左路大活躍

車路士「逃過一劫」後站穩陣腳，一次角球後延續攻勢，左閘芝維爾頭槌二傳，今夏從摩納哥以3850萬英鎊新加盟的守將迪沙斯（Axel Disasi）37分鐘近門射入。車路士追成1：1平手後踢出主場氣勢，兩分鐘後輪到安素費南迪斯一記漂亮直線，芝維爾入楔射入，不過同樣因越位在先被VAR推翻。

上半場後段車路士左閘芝維爾大為活躍，利物浦右閘阿歷山大阿諾特始終是紅軍防線上最弱一環，是被對手針對和強攻的重點位置。這場陣容耳目一新的紅藍對決節奏明快，雙方各踢一段好波，半場踢成1：1平手，難分高下。