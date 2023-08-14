英超︱利物浦1：1車路士　陣容耳目一新節奏明快　末段愈踢愈凌亂

英超周日（13日）大戰車路士主場迎戰利物浦，兩支陣容變動相當大的球隊，開賽初段利物浦發揮佔優，18分鐘已先開紀錄。車路士站穩陣腳後搶回不少攻勢，36分鐘憑一次角球後的攻勢扳平，兩軍節奏均非常明快。

半場1：1的比數，不料維持到完場。下半場紅藍兩軍繼續鬥快，卻未再把握入球機會，兩支正在爭奪白禮頓中場卡些度的球隊，再次不分高下。



利物浦大戰車路士，戴亞斯與沙拿合力炮製首個入球。（Getty Images）

利物浦中場活力重現

利物浦今夏一次過失去隊長軒達臣、副隊長占士米拿和防守中場法賓奴，一條昔日「鐵人」中場線消失，加上基達和張伯倫兩中場，以及巴西前鋒法明奴離隊，中前場改頭換面。面對車路士，新加盟的麥阿里士打和蘇保斯拉爾雙雙正選上陣，加普移後踢左中場，支援沙拿、祖達和路爾斯戴亞斯。

紅軍一開賽攻勢已很爽利，11分鐘沙拿勁射中楣，之後麥阿里士打長傳予沙拿右路快放，埃及之王一記「手術刀」精準斜線傳予左路，路爾斯戴亞斯門前第一時間飛身撞射入網，18分鐘先開紀錄。利物浦開紀錄後得勢不饒人，阿歷山大阿諾特直線送沙拿一程單刀破網，以為29分鐘可擴大優勢，VAR指入球越位在先，賽果維持1：0。

芝維爾左路大活躍

車路士「逃過一劫」後站穩陣腳，一次角球後延續攻勢，左閘芝維爾頭槌二傳，今夏從摩納哥以3850萬英鎊新加盟的守將迪沙斯（Axel Disasi）37分鐘近門射入。車路士追成1：1平手後踢出主場氣勢，兩分鐘後輪到安素費南迪斯一記漂亮直線，芝維爾入楔射入，不過同樣因越位在先被VAR推翻。上半場後段車路士左閘芝維爾大為活躍，利物浦右閘阿歷山大阿諾特始終是紅軍防線上最弱一環，是被對手針對和強攻的重點位置。

今仗車路士陣容新兵也不少，包括門將羅拔山齊士，守將迪沙斯，外借收回的年輕中堅高維（Levi Colwill）及從維拉利爾加盟的前鋒積臣（Nicolas Jackson）。這場陣容耳目一新的紅藍對決節奏明快，雙方各踢一段好波，半場踢成1：1平手，難分高下。

路爾斯戴亞斯今仗表現活躍，一記倒掛也具功架。（Getty Images）

下半場戰情陷入膠着，65分鐘利物浦領隊高普率先變陣，今仗打正箭頭的祖達上半場一度受傷須治理，由另一鋒將紐尼斯入替，居迪斯鍾斯則取代今仗踢中場的加普。77分鐘連射手沙拿也被換走，他離場時似乎相當不滿，換入小將哈維艾利洛；另一翼鋒路爾斯戴亞斯亦退下火線，由17歲小將鐸克（Ben Doak）入替。

車路士領隊普捷天奴亦同時變陣，今季出任隊長的右閘列斯占士（Reece James）76分鐘被古斯度（Malo Gusto） 入替。81分鐘快翼梅迪歷（Mykhailo Mudryk）取代史達寧，並以馬臣（Ian Maatsen）入替卓普美卡（Carney Chukwuemeka）。

補時階段雙方各有入球黃金機會，紐尼斯遠射被車路士守將閂出掠門而過，車路士前鋒積臣一次反擊傳予梅迪歷又把握不到，最終維持1：1平手戰果各得一分。