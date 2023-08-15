車路士1.15億英鎊買完卡些度再買拿維亞　連搶利物浦兩目標︱轉會

白禮頓中場卡些度（Moises Caicedo）轉會峰迴路轉，利物浦出價獲白禮頓接受後，卡些度堅持加盟已跟他傾妥個人條款的車路士。車路士願意加碼至1.15億英鎊轉會費後，卡些路周一（14日）已通過藍軍體測，預備跟車路士簽下8年合約。

利物浦急尋防守中場，不惜出到1.11億英鎊仍得不到卡些度，最新消息更指，他們之前曾三度出價仍被修咸頓拒絕的另一防中新星拿維亞（Romeo Lavia），同樣決心加盟車路士。



卡些度從利物浦手中溜走，加盟車路士。（車路士Twitter截圖）

卡些度英國時間周一早上抵達車路士訓練場進行體測，中午大致完成。Sky Sports指車路士的轉會費為1億英鎊，另加1500萬英鎊按表現計算的附帶獎金條款。卡些度料跟車路士簽約8年，並可選擇續約多一年。

利物浦上周同意以1.11億英鎊買入卡些度，並預期上周五進行體測，惟這位21歲新星只願前往車路士，導致交易告吹。紅軍在轉會市場打擊接二連三，繼卡些度後，另一目標拿維亞似乎亦從他們手中溜走，目的地同樣是車路士。

修咸頓19歲新星拿維亞。（Getty Images）

利物浦早前向修咸頓三度出價拿維亞仍被拒絕，最新加碼至6000萬英鎊，英國《衛報》指今季降至英冠的修咸頓終接受。然而根據意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）消息指，「拿維亞已決定加盟車路士」。

事實上，車路士早在去年夏天已希望得到拿維亞，他在2022年7月由曼城轉投修咸頓，車路士曾在夏季轉會閂窗日出價5000萬英鎊被修咸頓拒絕。羅曼奴指，「去年的故事為拿維亞的前途帶來重大影響，他已同意加盟車路士。」

另一足球記者David Ornstein稱，車路士跟修咸頓已接近達成協議，車路士已預備為拿維亞付出5000萬英鎊轉會費另加強帶條款，並希望在周二（15日）完成交易。

法賓奴離隊後，防守中場位置「真空」的利物浦，在轉會市場急尋防中，不惜以球會紀錄價1.11億英鎊求購卡些度，可是這位厄瓜多爾球員堅持只去車路士。如今連另一目標拿維亞同樣選擇投效藍軍，短期內兩大收購目標均被競爭對手車路士搶去，即使車路士與拿維亞的淵源追溯至去年夏天，利物浦還是近年罕有地在轉會市場連番受挫，也對今季力爭重返前四帶來打擊。