杭州亞運2023｜香港籃球隊參賽名單　李祉均全職後率隊李琪告別戰

香港女籃由全業餘陣容征戰亞運多年，今屆有「零的突破」。

2021年，李祉均以香港首位職業女子籃球員之姿，加盟中國女子籃球聯賽（WCBA）兩季，杭州亞運將會成為她挑戰職籃後首個大賽，讓人期待在她率領下，港隊走多遠，驗收修練成果。

5年過去，男籃也步入改朝換代的過程，其中二度參戰、已屆36歲的李琪，明言這是最後一次代表香港隊，將會力爭更好成績畫上圓滿句號。



男籃：

陳兆榮、李琪、梁嘉顯、梁兆華、卜聿揚、惠龍兒、鄧志恒、蔡再懃、徐遠成、徐遠征、楊睿騏、葉耀邦



女籃：

陳梓琪、陳偉萍、陳欣汶、古芷程、劉常學、李祉均、雷淑怡、唐曉蕾、徐穎榆、黃嘉汶、王宝詩、任栩燕



比賽日期：

9月26日至10月7日



香港女籃久未亮相國際賽，對上一次已是5年前的2018雅加達亞運，港隊當屆小組賽止步，主將卓婷、林碧怡、黃琪琪等均已退下火線。今屆陣容焦點是香港首名女子職業籃球員李祉均。她過去兩季於WCBA落班，2021年11月加盟陝西天澤，首季數據場均16.4分、3.3籃板、2.2助攻、1.7偷波及0.6封阻，12.2的效率值列全隊之冠，更入選WCBA明星賽。

第二季她轉投山西竹葉青酒，18場賽事的平均上陣時間約23分鐘，場均9.06分，首度打入季後賽。在內地磨練近2年，李祉均今年5月回港重投港隊訓練，並參與甲組球隊荃灣的教練工作。她將成為港隊中的亞運三朝元老。

關於李祉均：

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李祉均過去兩季於WCBA落班，打出身價。（李祉均提供）

香港首位女子職業籃球員李祉均。（資料圖片/龔嘉盛攝）

除了李祉均，其他主力球員還有擔大旗的「90後」，如去季女甲場均17.67分的「得分后」唐曉蕾、偉邦隊長雷淑怡等。「00後」新力軍則有控衛徐穎榆和遠赴美國挑戰NCAA第三級的陳欣汶。

關於陳欣汶：

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香港女籃上屆由卓婷領軍。（資料圖片/鄭子峰攝）

「00後」新力軍之一，遠赴美國讀大學、挑戰NCAA第三級的陳欣汶。（陳欣汶Instagram截圖）

男籃的國際賽機會較女籃多，近年兩戰亞洲盃外圍賽預賽，去年11月擊敗新加坡，繼2017年東亞錦標賽後取得FIBA賽事首勝，再於今年2月力克馬來西亞，獲得外圍賽資格。

陣容方面，由於前南華中鋒惠龍兒改投灣區翼龍出戰東亞超級聯賽，今年同時有香港金牛打入全國男子籃球聯賽（NBL），加上另一支職業球隊東方，今次香港男籃的職業球員多達7人（去屆為3人），包括梁兆華（金牛）、楊睿麒（金牛）、惠龍兒（灣區翼龍）、陳兆榮（東方）、徐遠成（東方）、梁嘉顯（東方）、卜聿揚（東方）。

「老大哥」李琪今季由東方轉投滿貫並重拾教師身份，他表示今屆亞運後將卸下港隊球衣：「香港近五、六年多了職業球員，跟列強距離拉近，我們會盡量爭取成績，希望打更多比賽、到更後的階段。」

關於職業籃球：

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惠龍兒回歸港隊。（資料圖片）

梁兆華今季加入香港金牛成職業球員。（資料圖片）

楊睿騏兩度出戰亞運。（資料圖片）

亞洲盃外圍賽預賽港隊陣容。（FIBA）

香港籃球隊歷屆亞運獎牌

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