英超轉會｜利物浦急求防中連環觸礁　驚傳向日本「單挑之鬼」招手

利物浦急求一名防守中場是公開的秘密，不惜大開水喉，先後求購摩西斯卡些度及拉維亞，但大有可能兩度不敵車路士。紅軍的防中問題刻不容緩，「轉會達人」羅曼奴突然傳出，利物浦正向日本國腳遠藤航招手。



「這是絕對的一團糟，一個笑話，令人尷尬。」這是利物浦名宿加歷查如何形容紅軍在轉會市場的操作，利物浦豪花逾億鎊求購摩西斯卡些度（Moises Caicedo），與白禮頓都達成共識，以為傾掂數之際，原來這名厄瓜多爾國腳只想去車路士，紅軍再羅致原本「嫌貴」的拉維亞（Roméo Lavia），被抬價的同時，更有可能再度不敵車路士。

利物浦急求一名防守中場，在市場的選擇確實不多，而紅軍似乎有意想不到的舉動。精通轉會消息的羅曼奴透露，利物浦正在向日本國腳遠藤航（Wataru Endo）埋手，更已經向所效力的史特加開價。

利物浦搶卡些度拉維亞變轉會笑話 加歷查點出問題所在：令人尷尬

車路士1.15億英鎊買完卡些度再買拉維亞 連搶利物浦兩目標︱轉會