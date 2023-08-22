杭州亞運2023｜香港體操隊名單 石偉雄缺陣吊環王吳翹充領軍
撰文：趙子晉
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「跳馬王子」石偉雄不角逐杭州亞運，無緣締造亞運三連霸歷史，也令香港體操隊的領軍重任，落在「吊環王」吳翹充身上。
港隊今屆派3男2女出戰，「大師姐」黃曉盈克服傷患過後，繼續為港隊征戰沙場。
男子：
詹文軒、吳家祺、吳翹充
女子：
陳卓琳、黃曉盈
比賽日期
9月24至9月29日
石偉雄在仁川及雅加達亞運連續贏得男子跳馬金牌，為香港體操創下歷史，但這名「跳馬王子」今屆未有列入杭州亞運名單，同時沒有亮相授旗禮，無緣衝擊三連冠。今年世界體操錦標賽在比利時安特衛普舉行，由9月30日至10月8日，與亞運「撞期」，香港體操隊總教練熊松良指，交由石偉雄自己決定，並尊重他的個人想法。
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根據名單，港隊今屆派出3男2女出戰亞運，當中包括「吊環王」吳翹充，這名港將在5年前的雅加達亞運以「梗頸四」完成，今屆再度衝擊獎牌，吳翹充早前在亞錦賽相隔6年再登頒獎台，希望可以為他注下強心針。
「大師姐」黃曉盈即將最後一次出戰亞運會，她希望以高難度動作，力爭獎牌。另一體操女將陳卓琳，早前出戰世大運時，在練習時失手頸部着地受傷，即使要忍痛退出世大運，但幸好沒有大礙，並向外界派定心丸，表示亞運見。
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香港體操隊歷屆亞運獎牌（2金）
2018雅加達亞運
石偉雄 男子跳馬金牌
2014仁川亞運
石偉雄 男子跳馬金牌