杭州亞運2023｜香港游泳隊參賽名單 何詩蓓衝擊個人首面亞運獎牌
香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）曾揚威奧運、世界錦標賽、世界盃、世界大學生運動會等國際大賽，獨欠一面個人亞運獎牌，今屆她將以東京奧運銀牌得主身分，相隔一屆出戰杭州亞運，力爭個人首面亞運獎牌，並率領港隊突破上屆1銀2銅佳績。
男子：
陳鎡樵、卓銘浩、張榮恩、趙浩俊、方嘉羽、何承燁、何甄陶、關鵬、郭俊希、劉建希、劉平治、劉紹宇、林昭光、麥世霆、伍棹然、吳欣鍵、徐暐智、黃培燊、衛恆恩
女子：
歐鎧淳、陳健樂、常鈺娟、鄭莉梅、鄭渝、沈嘉穎、張心悅、何詩蓓、何南慧、簡綽桐、林凱喬、林柏彤、莫思騏、吳麗華、聶芷彥、譚凱琳、黃筠陶、楊凱晴
比賽日期
9月24日至9月29日
何詩蓓4線出擊爭隊史首金
游泳港隊上屆雅加達亞運在何詩蓓因傷缺陣下，在接力項目摘下一銀兩銅。何詩蓓曾在2014年於仁川亞運與隊友合力奪下3面接力銅牌，她將相隔兩屆再度出戰亞運。9年過去，她除了已是東京奧運兩面銀牌得主身分，手執多個多項亞洲游泳紀錄，亦是首位長池世錦賽獎牌得主。Siobhan不僅被視為強項100及200米自由泳金牌希望，同時會出戰50自和50蛙共4項個人項目，力爭為港隊奪得歴史首金，亦可望與隊友合力衝擊接力獎牌。
焦點除了落在金牌希望的何詩蓓身上外，還有第4度入選的歐鎧淳衝擊個人最佳時間、「三朝元老」鄭莉梅和陳健樂等主將力爭佳績。早前在女子200米背泳達到巴黎奧運A標﹑年僅16歲的新星張心悅，亦將首度參與亞運。
主項（個人項目名單待更新）
自由泳：何詩蓓、鄭莉梅、譚凱琳、何南慧、鄭渝
背泳：歐鎧淳、黃筠陶、張心悅、沈嘉穎
蛙泳：常鈺娟、林凱喬
蝶泳：陳健樂、簡綽桐、莫思騏、楊凱晴
個人混合泳：吳麗華
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何甄陶率男子新生代衝擊亞運
何甄陶（Ian）是近年香港男子游泳領軍人物，他在2018年雅加達亞運年才由美國回流，今屆他將首次亮相亞運。這5年間，他不斷突破並成為50米自由泳長池香港紀錄保持者，更連續兩屆達奧運A標。這名巴黎奧運代表將與香港「蛙王」趙浩俊（Adam Chillingworth）、世青銅牌麥世霆，於個人首屆亞運力爭突破。
男子隊雖在上屆沒有獎牌進賬，當屆首戰亞運的卓銘浩連續打破男子400米、800米及1500米自由泳香港紀錄，今屆他將與劉紹宇、吳欣鍵、郭俊希及林昭光第二度出征亞運。
港隊新星：
香港游泳隊歷屆亞運獎牌（2銀10銅）
1986漢城亞運
吳家樂／洪詩琪／符梅／李秀美：女子4X100自接力銅牌
1994廣島亞運
伍劭斌／劉敬亭／吳家樂／李穎詩：女子4X100自接力銀牌
伍劭斌：女子50自銅牌
1998曼谷亞運
郭健明：男子400自銅牌
2006多哈亞運
韋漢娜／蔡曉慧／李亮葵／施幸余：女子4X100自接力銅牌
2010廣州亞運
韋漢娜／歐鎧淳／施幸余／于蕙婷：女子4X100自接力銅牌
2014仁川亞運
歐鎧淳／鄭莉梅／何詩蓓／施幸余：女子4x100自接力銅牌
歐鎧淳／鄭莉梅／何詩蓓／施幸余：女子4x200自接力銅牌
謝旻樹／張健達／麥浩麟／吳鎮男／黄竟豪／黄鍇威：男子4x100自接力銅牌
2018雅加達亞運
歐鎧淳／楊珍美／陳健樂／鄭莉梅：女子4×100混合泳接力銀牌
歐鎧淳／鄭莉梅／譚凱琳／施幸余：女子4×100米自由泳銅牌
鄭莉梅／何南慧／施幸余／鄧采淋：女子4×200米自由泳銅牌