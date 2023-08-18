杭州亞運2023︱港足參賽名單　安永佳隨男足征戰　女足以老帶新

香港男子足球代表隊由效力中甲的帥氣前鋒安永佳領軍，配合多名成年隊常規成員，包括孫銘謙、陳晉一等23歲或以下球員出戰，實力為近年最強。

香港女子足球代表隊就繼續由陳詠詩擔任隊長，這位在球圈無人不識的女將經驗豐富，與曾外流澳洲職業聯賽的張煒琪、新一代中堅鍾貝琪撐起球隊。



男子：



門將：伍瑋謙、龐焯熙、謝家榮

後衛：*李毅凱、勞烈斯、周子謙、陳凱柏、陳晉一、曾以行、葉卓文、梁諾恆、亞歷斯祖、*林樂勤

中場：林衍廷、黃皓雋、余在言、鄭進泓、趙聡悟

前鋒：*馬希偉、孫銘謙、安永佳、劉家喬、簡嘉亨、潘沛軒、張憙延



* 為候補球員



女子：



門將：周錦儀、梁蔚雅、吳婉琪

後衛：朱素君、鍾貝琪、郭藹嵐、馬澤純、冼仲意、黃曦桐、王素嫻、胡彩瑤

中場：湛靜雯、陳穎霖、陳詠詩、陳綺馨、何玫薇、李頴欣、梁匡蕎、蘇鎧霖、曾麗薇、曾柏同

前鋒：張煒琪、朱寶恩、劉潤兒



比賽日期：

9月20日至10月7日



左起林衍廷、葉卓文、謝家榮、伍瑋謙及鄭進泓出席亞運授旗儀式。（資料圖片／袁志浩攝）

男足賽事以23歲或以下球員為主，每隊只容許註冊最多3名「超齡球員」（1999年或之前出生）。港隊「超齡球員」人選本為外流內地的梁諾恆、勞烈斯及安永佳，惟由於比賽不在國際賽期內，梁與勞效力的中超球會未必放行球員，只剩在中甲落班安永佳因屆時聯賽暫停而獲准參賽。港隊最後把林樂勤、馬希偉及同屬「超齡球員」的李毅凱列作後補，以備不時之需。

關於香港男子足球代表隊成員：

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安永佳自上年起人氣急升，是港足最受歡迎球星之一。（袁志浩攝）

安永佳是近年冒起的混血中鋒，早已入選香港成年代表隊，港足上年相隔56年再打入亞洲盃決賽周。安永佳便憑入球及俊俏面孔贏得球迷歡心，成為廣告商新寵兒，更被譽為「港版C朗」。今次港隊亦有多位成年隊常規成員，包括孫銘謙、陳晉一等，實力被視為比去屆更強，球隊已連續三屆打入16強，今屆力爭再進一步。

關於安永佳：

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女足賽事則沒有年齡限制，港隊曾陷入選兵風波——外流泰國頂級聯賽的韋婉婷與本地班霸傑志中場傅昭文在落選後發文投訴。球隊最後以老帶新，隊長陳詠詩、射手張煒琪、後衛鍾貝琪等都外流經驗，帶領曾柏同、陳穎霖及梁匡蕎等小將參賽，期望連續三屆打入8強。

關於港隊選兵風波：

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關於香港女子足球代表隊成員：

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鍾貝琪曾外流蘇格蘭，去屆亞運亦有參賽。（高詩琦攝）

香港男子及女子足球隊歷屆亞運獎牌

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關於香港足球隊去屆亞運表現：