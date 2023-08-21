男子籃球世界盃睇實HOY TV　港台32有兩場港超｜本周免費體育直播

本周（21/08至27/08）的香港免費電視直播體育節目，HOY TV將會直播周五開鑼的男子籃球世界盃，首日會在76台直播加拿大對法國，周六晚黃金時間77台會播塞爾維亞對中國，到周日76台播澳洲對德國。

港台32台本周二晚會直播本地籃球男子高級組銀牌的負方復活賽，由香港東方對永倫。在周六及周日，32台會直播兩場港超聯，分別是晉峰對理文，以及標準流浪對深水埗。32台這些比賽只提供電視直播，不作網上播放。



22/08（二）

【32台】1855-2055 2023年香港籃球銀牌賽（男子高級組）–香港東方 對 永倫

*不作網上播放

25/08（五）

【76台】2125-2330 FIBA世界盃男子籃球賽–加拿大 對 法國

26/08（六）

【32台】1820-2040 香港超級聯賽2023-2024–晉峰 對 理文

*不作網上播放

【77台】1955-2155 FIBA世界盃男子籃球賽–塞爾維亞 對 中國

27/08（日）

【32台】1550-1810 香港超級聯賽2023-2024–標準流浪 對 深水埗

*不作網上播放

【76台】1625-1830 FIBA世界盃男子籃球賽–澳洲 對 德國