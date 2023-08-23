杭州亞運2023｜香港單車隊名單　陣容人面全非　新星肩負獎牌希望

港隊上屆在雅加達取得史上最佳的8金18銀20銅，香港單車隊包辦其中的3金4銀1銅

。5年後，單車隊重心人物已大變，當時兩金得主李慧詩以及男子麥迪遜賽金牌張敬樂已退役，港隊今屆由身經百戰的梁峻榮領軍，近年在場地和公路賽表現亮眼的22歲「新女車神」李思穎，成為港隊獎牌希望。



男子：

場地／公路項目：朱浚瑋、高肇蔚、劉允祐、梁峻榮、梁嘉儒、莫沚駿、繆正賢、伍柏亨、杜棹熙、曹棨光、翁浚皓

山地項目：賴俊健



女子：

場地／公路項目：程嬿珊、李思穎、梁寶儀、梁穎儀、吳思穎、童森、楊礎搖

山地項目：關旨君



比賽日期：



場地單車：9月26日至29日

公路單車：10月3日至5日

山地車：9月25日



張敬樂（左）和梁峻榮上屆勇奪麥迪遜賽金牌，前者退役後，梁峻榮近年改與繆正賢、梁嘉儒試陣，均有踏上頒獎台。（資料圖片／李澤彤攝）

場地單車男女隊主將退役 新星冒起

香港單車隊今屆派出12男8女出戰場地、公路和山地單車賽，在「女車神」李慧詩於6月宣布退役後，領軍重任落在去屆夥拍張敬樂奪得男子麥迪遜賽金牌的梁峻榮身上。後者在失落東京奧運資格後，轉換心態重新出發，近年與繆正賢、梁嘉儒分別合作出戰麥迪遜賽，以組成最佳陣容衝擊亞運獎牌。

左起由繆正賢、高肇蔚梁峻榮及梁嘉儒組成的港隊，上屆於男團追逐賽初賽打破香港紀錄時間，並於決賽勇奪銀牌，今屆4人仍在陣。（資料圖片／鄭子峰攝）

5年過去，27歲的梁嘉儒亦穩佔隊中主力位置，他在2021年全運會男子場地單車個人全能賽奪銅，並在今年亞錦賽與梁峻榮合力摘下麥迪遜銀牌，後者亦在今屆亞錦賽淘汰賽取得銅牌，兩人均被視為今屆亞運獎牌希望。

此外，今屆男子隊名單亦出現不少新名字，包括兼項場地單車的朱浚瑋以及短途組的全運會代表杜焯熙等。朱浚瑋今年初出戰中國場地單車聯賽，於男子4公里個人追逐賽取得季軍。首戰亞運的他，期望能並與師兄突破團體計時賽時間，踩入4分鐘內。

朱浚瑋（右一）首次出戰亞運，期望在男子團體追逐賽延續上屆佳績。（資料圖片／林靄怡攝）

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22歲的李思穎成為單車隊場地和公路賽獎牌希望。（資料圖片／梁鵬威攝）

李慧詩退役後，港隊在短途賽事爭先和競輪賽頓時失焦，獎牌希望落在長距離項目全能賽車手李思穎（Ceci）身上。

22歲的李思穎近年奪牌無數，2021年在陝西全運勇奪女子公路冠軍，改寫香港單車歴史；她在場地賽同樣表現搶眼，強項全能賽和麥迪遜賽的她於中國聯賽膺雙料冠軍，剛在6月亞錦賽中奪得全能賽銀牌和10公里捕捉賽銅牌。主教練沈金康直言今屆杭州亞運，「長距離肯定是佔主要位置」，小女車神肩負獎牌重任。

然而，李思穎的麥迪遜賽拍檔楊倩玉，以及上屆與楊奪得麥迪遜銀牌的逄瑤，目前均未有被列在杭州亞運名單上。

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李慧詩退下火線，22歲的楊礎搖被視為短途主力車手，壓力不少。（資料圖片／梁鵬威攝）

公路單車勢重奪強勢

單車隊在上屆於男子公路賽失利，未能延續強勢連續6屆於亞運奪牌；惟女隊梁穎儀在個人首屆亞運就有收穫，在女子公路個人計時賽奪得銅牌，奪得當屆港隊在公路賽唯一獎牌。

今屆梁穎儀與姐姐梁寶儀一起再戰亞運，被沈教練視為獎牌希望的李思穎，早前透露將於亞運擔任衝刺手，為港隊奪牌可期。

梁穎儀上屆為奪得港隊奪得公路賽唯一獎牌。（資料圖片／總會提供）

關於香港公路單車：

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上屆首次參戰亞運的賴俊健在山地車越野賽總成績排第14名，今屆將力爭獎牌。（資料圖片／李澤彤攝）

山地車過往是香港單車隊的獎牌項目，在廣州和仁川亞運奪金的陳振興退役後，港隊在去屆亞運無緣獎牌。港隊今屆續派出賴俊健，去年奪得U23亞錦賽銅牌的女將關旨君，亦將首度在亞運登場。

香港單車隊歷屆亞運獎牌（12金9銀7銅）



2018雅加達亞運

張敬樂/ 梁峻榮 男子麥迪遜金牌

李慧詩 爭先賽金牌

李慧詩 競輪賽金牌

梁峻榮 全能賽銀牌

逢瑤/ 楊倩玉 女子麥迪遜銀牌

張敬樂/ 高肇蔚/ 梁峻榮/ 梁嘉儒/ 繆正賢 男子團體追逐賽銀牌

李慧詩/ 李燕燕/ 馬詠茹 女子團體競速賽銀牌

梁穎儀 公路個人賽銅牌



2014仁川亞運

李慧詩 爭先賽金牌

李慧詩 競輪賽金牌

陳振興 山地越野賽銀牌

張敬樂 全能賽銅牌

梁峻榮 公路個人賽銅牌

黃蘊瑤 公路計時賽銅牌



2010廣州亞運

李慧詩 500米計時賽金牌

陳振興 山地越野賽金牌

黃金寶 個人公路賽金牌

王史提芬 BMX小輪車金牌

張敬樂 男子個人追逐賽銀牌

張敬樂 / 張敬煒 / 郭灝霆 / 蔡其皓 男子團體追逐賽銀牌

黃金寶 場地記分賽銀牌

黃蘊瑤 場地記分賽銀牌

李慧詩 爭先賽銅牌



2006多哈亞運

張敬煒 40公里場地記分賽金牌

黃金寶 個人公路賽金牌



2002 釜山亞運

何兆麟／黃金寶 男子麥迪遜銅牌

黃金寶 個人公路賽銅牌



1998曼谷亞運

黃金寶 個人公路賽金牌

拜仁 男子落山賽銅牌



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