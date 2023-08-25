美職早霸王｜美斯領軍　國際邁亞密征紐約紅牛爆「大」戰

美斯空降美職，加盟國際邁亞密頓成救世主，帶領一支在聯賽包尾的球隊，竟然捧走北美聯賽盃；這名阿根廷球王今周終在聯賽亮相，首戰是作客紐約紅牛。（8月27日上午7時30分開賽，Apple TV App直播）



國際邁亞密今季的戰績非常差，22戰得18分，不單在東岸包尾，全聯計也是墊底；他們近10場聯賽亦未嘗勝果，僅錄得3和7負劣績。

美斯像救世主般降臨美職，於7月尾開始的北美聯賽盃個人7場入了10球，帶領球隊捧盃。（路透社）

然而，美斯就像救世主降臨一樣，雖然他在美職休季前未趕及上陣，但於7月尾開始的北美聯賽盃，帶領國際邁亞密過關斬將，上周決賽更力挫拿舒維爾捧盃，美斯個人7場入了10球，恍如神蹟一樣。

美斯大大加強了球隊的攻擊力，國際邁亞密在這7場共入22球，只有決賽總入球不超過2球。不過，球隊本身不擅防守，近20場未嘗保持清白之身，且看美斯的前巴塞隆拿隊友布斯基斯及佐迪艾巴，能否改善球隊的防線。

國際邁亞密不擅防守，近20場未嘗保持清白之身，布斯基斯來投肩負改善球隊防線的重任。（路透社）

紐約紅牛表現飄忽，近5場的走勢是負勝負負勝，難怪只能以24戰29分的戰績，排東岸第11位；值得留意的是，紅牛狀態起伏不定，可4球大破阿特蘭大聯，又可吞奧蘭多城3蛋，因此近8場有7場，總入球超過2球。

紐約紅牛表現飄忽，近5場的走勢是負勝負負勝。（路透社）

翻查近5次對賽往績，紅牛贏了其中4次，但這一次邁亞密有美斯壓陣，似乎往績也難以作準；觀乎兩軍的賽事都是大手交易，所以今場也可追捧美斯再次「大」顯神威。