田徑世錦賽｜女子撐竽跳重演奧運經典一幕　美國澳洲選手平分金牌

東京奧運男子跳高出現罕見的雙金,意大利的譚貝利與卡塔爾「鳥人」巴舒謙齊齊平分金牌,兩人相擁一幕,叫人感動。

力爭蟬聯世界冠軍的美國女子撐竿跳選手梅恩,與澳洲選手妮娜堅尼地鬥得難分難解,兩人同樣跳過4.90米,但挑戰4.95米不果,最終梅恩與堅尼地平分金牌,田徑場上感動一幕再度上演。



東京奧運女子撐竿跳金牌得主梅恩(Katie Moon),以衛冕身份出戰世錦賽,力爭個人第2個世界冠軍。這名32歲的美國選手與澳洲的妮娜堅尼地(Nina Kennedy),在兩次試跳後齊齊跳過4.90米,並列領先,金牌篤定落在二人身上。兩人其後試跳4.95米,3次同告失敗。

梅恩與堅尼地討論一會兒後,來自澳洲的堅尼地突然露出笑容,兩人其後相擁,決定平分金牌,繼東京奧運男子跳高後,田徑場上再度重演「雙金」的一幕。梅恩成功蟬聯世界冠軍;堅尼地則首度贏得世錦賽,更刷新澳洲紀錄。

東京奧運︱跳高兩男平分金牌創百年來首例 相擁慶祝體現奧運精神

堅尼地與梅恩在討論後,決定平分女子撐竿跳的金牌。(Getty Images)

妮娜堅尼地得知成為世界冠軍後,不禁真情流露,哭成淚人。26歲的堅尼地賽後接受訪問,原來是她先提出平分金牌,幸好對方欣然接受,「我以為她(梅恩)不想平分(金牌),我們可能要繼續跳下去,但我看着她然後問:『你會唔會想平分呢?』當時她顯得釋懷,我都有相同表情,原來大家想法相同。能夠與梅恩分享這面金牌,這是非常特別的一刻,她是女子撐竿跳的GOAT(世上最佳)。」

堅尼地跳出4.90米,將澳洲紀錄推前8厘米。(Getty Images)

堅尼地成為世界冠軍後,真情流露即場灑淚。(Getty Images)

梅恩的職業生涯再增添一面世錦賽金牌,她賽後笑言從沒有想過平分金牌,但對於這種的衛冕方式,她直言並不介意,「當我跳完4.95米時,我已經十分疲累,但我認為她(堅尼地)想繼續跳,所以我都準備好並對她說,她第一個反應是:『真係想跳?』當刻我立即停一停,因為這是個即時的反應,除非她想平分金牌。我認為這是正確的決定,大家都用盡全力,所以我對此十分滿意,只是沒有想過這樣的場面會發生在我身上,這很有趣。」

梅恩衛冕世錦賽,成為兩屆世界冠軍。(Getty Images)

世界田聯透過社交網站公布梅恩與堅尼地分享金牌,齊齊成為世界冠軍,而在東京奧運開創先河的譚貝利(Gianmarco Tamberi)打趣地留言:「邊有可能平分金牌?」(How is it even possible to share a gold medal?!?!)梅恩回應對方說:「係你開始呢個潮流。」(You started a trend)

譚貝利在今屆世錦賽不用再平分金牌,跳出2.36米,險勝美國的夏里遜(JuVaughn Harrison),贏得個人首個世界冠軍。

譚貝利與巴舒謙在東京奧運平分跳高金牌,相擁慶祝,成為奧運的經典一幕。(資料圖片/路透社)