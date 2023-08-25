杭州亞運｜香港男子沙排組合發長文　斥排總過失致錯失參賽機會

去年12月，港隊沙灘排球舉行亞運選拔賽，謝鍵泓／黃嘉潤兩戰兩勝，取得杭州亞運的入場券。不過，在港隊杭州亞運名單中，男子隊只得王沛林／林琪豐的組合。

謝鍵泓／黃嘉潤日前透過社交網站發文，表示月前突然收到排球總會的通知，指他們不符合奧委會標準，並直斥排總後知後覺，令運動會錯失參加亞運的機會。



香港男子沙排組合謝鍵泓／黃嘉潤，上年12月出戰亞運資格賽，兩戰全勝，而排球總會在官方網站公布，謝鍵泓／黃嘉潤與王沛林／林琪豐將會代表香港，出戰今年的杭州亞運，並列明「最後派出之隊數由奧委會決定」。根據港隊日前公布的亞運名單，沙灘排球派出2男4女出戰，卻不見謝鍵泓與黃嘉潤的名字。

（Instagram截圖）

這對男子沙排組合透過社交網站發長文，表示「於亞運會資格賽中以全勝戰績取得亞運會入場券」，並計劃辭工，展開一連串的海外比賽及訓練，以最佳狀態備戰亞運。不過，他們月前收到壞消息，排總以「不符合奧委會標準」為由，不派他們出戰亞運。

謝﹑黃表示事前完全不知道有什麼標準，並直指「既然有所謂標準在前，我們何必拼命贏得資格賽？耗盡運動員心力，到頭來卻是一場空。」他們將矛頭直指排總後知後覺，未有提早通知他們存在「標準」，如今後果反而要由運動員承受，並直斥是排總的過失，令他們失去參加亞運會的資格，而他們備戰已久，在亞運前兩個月才獲通知，至今依然難以釋懷。

《香港01》已向排總及港協暨奧委會查詢，截稿前未有回應。

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謝鍵泓與黃嘉潤為沙排放棄工作，全職投入訓練，自費到海外訓練及比賽，可惜卻遇上疫情，他們無法出外比賽，難關一個接一個。為保生計，他們曾經到街市兼職賣海鮮，往後再重投工作，以兼職身份繼續沙排生涯。當謝﹑黃贏得資格賽後，以為一切都是值得的，「原來取得資格賽第一名也是枉然」。

面對「標準」，謝鍵泓與黃嘉潤曾經多次向奧委會上訴，但最終同樣是敗訴而回，直言「在一紙空文背後，何不回頭看看運動員的努力？」，並再問有關方面：「你們的工作難道就是要粉碎運動員的夢想？」

謝鍵泓與黃嘉潤表示早前在亞洲巡迴賽獲得第9名，足以符合奧委會所謂之標準，其後再向奧委會上訴，可惜被對方以報名日期已過為由拒絕，再次上訴失敗。文末以「運動員的壽命非常短暫，我們已經沒有下一個四年可以任意蹉跎了」作結。