西班牙足總主席強吻風波後續　男足主帥譴責　女足教練團集體辭職

西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）在女子世界盃頒獎禮上嘴對嘴強吻球員艾莫素（Jenni Hermoso）後引發軒然大波，他曾拍片道歉，但堅拒辭職。國際足協（FIFA）介入調查並暫停他的職務。

西班牙女足教練團成員集體請辭，除了跟魯比爾斯關係密切的主帥維達（Jorge Vilda）以外，3名助教、物理治療師、門將教練及不同梯隊的6名教練集體請辭。較早前包括艾莫素在內西班牙女足全體23名冠軍成員發表聯合聲明，指出魯比爾斯在位一日，不會再代表國家隊。

曾在魯比爾斯發表拒絕辭職聲明時跟他擊掌以示支持的西班牙男足主帥富安迪（De la Fuente），發表聲明時卻轉軚，公開譴責魯比爾斯行為失當。



西班牙足總主席魯比爾斯（左）在強吻風波後堅拒辭職，西班牙女足教練團集體請辭，跟他關係密切的主帥維達（右）是唯一例外。（Getty Images）

西班牙女足教練團集體辭職 斥足總主席「作故仔」

魯比爾斯強吻艾莫素後堅拒辭職，西班牙女足除了主帥維達以外全體教練團成員，包括助教杜美（Montse Tome）、尼加（Javier Lerga）及馬田（Eugenio Gonzalo Martin），門將教練卡路士山齊士（Carlos Sanchez）及物理治療師摩拉利達（Blanca Romero Moraleda） 全數請辭。此外，西班牙女足不同年齡梯隊亦有6位教練或職員請辭。

集體辭職的西班牙教練團在聲明中稱，「我們就西班牙足總主席的行為，表示強烈譴責。他提供一個在任何方面也未能反映艾莫素感受的故事，她已表明感到自己是個『侵略行為的受害者』（victim of aggression），基於足總主席作出不能接受的行為及聲明，我們決定辭職。」

西班牙女足贏得世界盃冠軍當日，卻因足總主席強吻球員引發風波，教練集體請辭。（Getty Images）

男足主帥由擊掌到轉軚

風波主角魯比爾斯周五（25日）發表一番慷慨激昂陳詞，試圖將強吻合理化，堅拒辭職，「你認為事件嚴重到在西班牙足球管治歷史最佳一頁後我要離開？來讓我告訴你：我不會辭職，我不會辭職，我不會辭職。」他不止拒絕下台，西班牙足總甚至威脅向艾莫素的「謊言」採取法律行動云云，令事件更加一發不可收拾。

在這個「打氣大會」上，西班牙男足主帥富安迪亦在場，當時更曾跟魯比爾斯擊掌以示支持。可是他之後隨即發表聲明加入譴責行列，「魯比爾斯的行為連對這種慶祝行為必須遵從的最低限度要求也達不到。作為西班牙足球各方面的代表，那些行為既無益處也不恰當，他本人亦已公開承認行為失當。」

艾莫素直斥西班牙足總主席講大話

魯比爾斯曾宣稱他吻向艾莫素前，雙方曾有一番對話，指出他的吻是經過雙方同意。《BBC》報道，魯比爾斯在西班牙足總召開的緊急會議上解釋今次事件：「艾莫素抱起了我，當時我跟她說『忘記那記被艾思（Mary Earps）救出的十二碼吧』，並問她『來一個輕吻（a little peck）』，然後她說『OK』。」艾莫素周五在社交媒體發表長文聲言並無此事，直斥對方講大話，「我感到需要報告此事，因此我相信無論在任何工作、運動或社交場合設定，無人應該成為這種未經同意行為受害者。」

她續稱，「這種一時衝動、性別歧視和失當行為完全未經我同意，我感到脆弱和受到傷害，簡單來說，我沒有受到尊重。」巴塞隆拿教練沙維周六在賽前記者會上特別提到此事，向艾莫素和西班牙女足成員送上支持，「首先，向艾莫素和女子足球成員送上無條件支持；第二，我譴責西班牙足總主席的行為，那是完全不能接受；第三，贏得世界盃這個歷史時刻，很遺憾未能成為人們談論焦點。」

魯比爾斯強吻艾莫素一幕。（Twitter圖片）

繼西班牙女足全體冠軍隊成員聲言，魯比爾斯一日在位不會再代表國家隊，今次教練團共11人集體請辭，女子成年隊只剩下主帥維達一人仍站在魯比爾斯一方。維達與魯比爾斯關係非比尋常，去年球隊爆發「15人兵變」事件，15名女足國家隊主力電郵去信西班牙足總，表達她們在精神及身體健康方面的憂慮，表明如維達在位，不會為國家隊效力。消息指，一班球員不滿維達訓練手法和戰術落後，而且還有一些不合情理的要求，例如外出比賽時不准球員鎖上酒店房門。

如此指控下，以魯比爾斯為首的西班牙足總並未理會，力撐維達繼續執教，今屆女子世界盃之中，涉及及「15人兵變」中的12個球員未獲入選或拒絕入選大軍。魯比爾斯周五亦宣稱，希望跟維達續約4年，並向對方開出年薪50萬歐元的合約。國際足協周六宣布，暫停魯比爾斯國內外職務90日以作內部調查。

球員工會FUTPRO在香港時間周六凌晨發表聲明否認該名足總主席的說法：「艾莫素希望澄清，她並沒有同意魯比爾斯在世界盃決賽中親吻她。『就如大家在片段中所見，我從沒有同意他吻我，當然我也從沒有抱起他，我無法容忍自己的說話被懷疑，更無法容忍被虛構出我從沒說過的話。』」

聲明中附有一份球員的聯署名單，表示若魯比爾斯不辭職，她們將不會回到國家隊效力。名單上包括艾莫素在內的23名西班牙女子國家隊奪冠成員，以及58名其他球員，共81人。

隨後艾莫素在社交媒體發表個人聲明，「我要澄清的是，魯比爾斯先生說的那段對話從沒發生過，最重要的是，那個接吻從來都不是雙方自願的。」

她續稱自己沒有得到尊重，事件發生後西班牙足總希望她能發出聯合聲明，以減輕魯比爾斯的壓力。「當時我正與隊友慶祝這歷史時刻，所以我沒有發過任何個人及聯合聲明。」艾莫素表示，因為這個決定，西班牙足總向她身邊的人（包括家人、隊友、朋友等）施壓，要求她提供與其感受完全無關的證詞。

艾莫素稱事件發生後，身邊的人不斷被西班牙足總施壓。（Getty Images）

除了隊友，西班牙的決賽對手英格蘭，隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）亦代表球隊發聲明支持艾莫素。前曼聯門將迪基亞（David de Gea）周五在Twitter發帖，疑似諷刺魯比爾斯的發言：「我的耳朵在流血。」前皇馬門將兼國家隊隊長卡斯拿斯（Iker Casillas）則表示魯比爾斯的發言令人尷尬：「我們本應該用這5天去討論這些女生，討論她們為我們帶來的所有歡樂！」

據英國《天空體育》報道，西班牙第二副首相Yolanda Diaz表示政府必須為此採取行動，「這種大男人主義行為（macho actions）卻不受懲罰的情況已經結束，魯比爾斯不能再繼續任職。」報道續指，歐洲足球管理機構暫未對今次事件發表任何評論。