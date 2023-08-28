F1．荷蘭站︱紅牛韋斯達賓連勝9站平紀錄　豪雨紅旗與混亂交錯

撰文：吳慕兒
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F1荷蘭站，紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）主場出戰，他克服早段雨勢、紅旗及尾段一場大雨，混亂中再度封王，追平連續9個分站獲勝的紀錄，今季已累積11場勝仗，車手榜優勢拉開至138分。

紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）荷蘭主場出戰封王，追平連續9個分站獲勝的紀錄。（Getty Images）

受賽前的一場雨影響，「韋少」開賽後跌落第二位，跟隨隊友佩雷斯（Sergio Perez）之後，直到第13圈才重返第一位。最後8圈賽事的一場豪雨，賽會出示紅旗，比賽暫停45分鐘，不過種種紛擾均未太影響到韋斯達賓。

紅牛未能包辦今站冠亞，Aston Martin車手艾朗素（Fernando Alonso）再有出色表現，這位老將趁佩雷斯換胎時搶上次席。佩雷斯以第三名過終點，不過他在進入維修站時超速被罰，Alpine車手加斯利（Pierre Gasly）升上第三位，佩雷斯被降至第四。

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F1 荷蘭站賽果：

1. 韋斯達賓／紅牛
2. 艾朗素／阿士頓馬田
3. 加斯利／Alpine
4. 佩雷斯／紅牛
5. 辛斯／法拉利
6. 咸美頓／平治
7. 諾里斯／麥拿侖
8. 艾邦／威廉士
9. 皮阿斯特利／麥拿侖
10. 奧干／Alpine

F1 2023年全季賽程。（01美術製圖）
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