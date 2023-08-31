美職早霸王｜美斯坐鎮國際邁亞密　勢「客」破FC洛杉磯取勝

千呼萬喚，加盟國際邁亞密的美斯上周終於在美職聯賽登場，雖然只在最後30分鐘披甲，但足以助球隊取勝，終結連續11場不勝的頽勢；今周邁亞密作客西岸勁旅FC洛杉磯，能否再下一城？



美斯加盟之前，國際邁亞密戰績差勁，是美職東岸的包尾大幡，但在這名阿根廷球王帶領下，不單贏得北美聯賽盃，上周中又在美職聯賽盃4強貢獻兩次助攻下，帶領球隊3：3賽和FC辛辛那提，再憑互射12碼淘汰這支東岸一哥躋身決賽。

美斯坐鎮國際邁亞密，助球隊在美職聯取勝，終結連續11場不勝的頽勢。（路透社）

美斯上周終於首次在美職披甲，由於近期賽程頻密，主帥馬天奴將他放在後備席上，豈料他在最後30分鐘披甲，依然有一球進帳，助球隊作客以2：0輕取紐約紅牛，終止球隊聯賽11連不勝的尷尬紀錄。

周中國際邁亞密主場面對拿舒維爾，至截稿前未知勝負，但邁亞密上場擊敗紅牛後，旋即以23戰得21分的成績，壓過得19分的多倫多FC，擺脫東岸包尾一席。

美斯上場聯賽僅在最後30分鐘披甲，依然有一球進帳。（路透社）

FC洛杉磯雖然是西岸二哥，25戰得40分僅落後榜首的聖路易城SC 4分，但他們近況卻起伏不定，近8場取得2勝2和4負，近6場主場也只獲3勝1和2負，戰績難以稱善。

FC洛杉磯雖然是西岸二哥，但近況卻起伏不定，近8場取得2勝2和4負。（路透社）

國際邁亞密是新軍，跟FC洛杉磯只有兩次對賽往績，主客兩場都落敗，不過，邁亞密今非昔比，美斯到來大大增強了球隊的士氣，其他球員也踢得額外落力，所以今場一於捧邁亞密再次作客揚威。