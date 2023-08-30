英超︱紐尼斯終於開竅全靠他　烏拉圭前鋒按比爾沙指導苦練見成果

利物浦前鋒紐尼斯（Darwin Nunez，又譯：努涅斯）周日英超對紐卡素後備上陣梅開二度，幫助球隊十人應戰下反勝，兩記入球均很精彩，甚至被外界認為有點「脫胎換骨」的感覺。

兩個入球如出一轍，他表示要多謝一個人——比爾沙（Marcelo Bielsa）。



紐尼斯在利物浦作客紐卡素一仗後備上陣23分鐘，梅開二度領軍反勝。（路透社）

阿根廷老帥視像教路

為什麼紐尼斯要多謝比爾沙？今年5月，比爾沙接任當上烏拉圭國家隊主帥，他尚未跟紐尼斯親身會面，但已通過視像電話，指導身為國家隊主力的紐尼斯。

紐尼斯接受烏拉圭電台Sport890節目《100% Deportes》訪問時稱：「有些地方他認為可以更好，他糾正我。例如當對手全軍退守，他叫我別走向尾二那個中堅身前，而要從對手身後走上去。那樣做中堅便會失位。」對紐卡素的兩個入球，紐尼斯正好用上比爾沙教他這套走位方式，趁中堅保治文（Sven Botman）、及之後取代他的丹般恩（Dan Burn）失位，找出空間起腳射門。

比爾沙今年5月接過烏拉圭帥印。（Getty Images）

紐尼斯今年夏天苦練這招

專門跟進利物浦消息的記者Neil Jones，今年7月曾在專欄詳細講述紐尼斯在利物浦訓練場苦練這招。除了努力操練，球場以外他不再看社交媒體惡意留言，也是漸漸回復狀態另一因素。

紐尼斯加盟利物浦後有點「水土不服」，首季發揮不出預期水平，如今球會層面以外，加入國家隊主帥比爾沙，紐尼斯說：「跟他有很好的對話，很多人已告訴我他是如何，我覺得他是個好人、認真的人。現在是國家隊的新階段，我希望我們一切順利，再次將快樂帶給烏拉圭人民。」

英超開季首三輪比賽，紐尼斯僅後備上陣，烏拉圭前鋒承認每場比賽帶着憤怒落場。利物浦領隊高普聲言，明白紐尼斯的不滿，惟指出：「目前仍是季初，球隊需要尋求穩定，需要找出陣式，需要獲得成績。」即使紐尼斯沒有正選，高普稱反正他會有機會落場，更揚言沒有正選激發起紐尼斯的鬥志，「無得落場，沒有正選，明顯激發了他，將所有能量集中在那兩次射門中。」

周日對阿士東維拉一戰，紐尼能否搶回正選，仍是未知數。該仗之後便是國際賽周，紐尼斯將會穿上國家隊師兄蘇亞雷斯留下來的烏拉圭9號球衣，首度與比爾沙見面。阿根廷老帥之前只是隔空教路，紐尼斯已獲益良多，經過親身指導，或許這位24歲年輕人還能更進一步。