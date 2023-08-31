巴塞「神童」失寵勢外借離隊　轉戰英超竟非投傳統勁旅｜足球轉會

安素法迪（Ansu Fati）在巴塞隆拿破盡紀錄，先後成為巴塞最年輕在歐聯上陣及入球的球員，更被視為是巴塞的新一代「金童」，甚至是美斯的接班人。

不過，好景不常，與巴塞續約6年的法迪，受傷患困擾下，能力及信心亦大打折扣，加上新秀的冒起，令法迪成為失寵的金童，並有機會出走魯營。外媒突然傳出，安素法迪即將以借將身份轉戰英超，但下個目的地竟然不是傳統勁旅。



2019年，是安素法迪嶄露頭角的一年，當年只得17歲的他，接連打破巴塞隆拿多項紀錄，成為史上最年輕入球者﹑最年輕在歐聯上陣的球員及歐聯歷來最年輕的入球球員，安素法迪的名字即與「金童」﹑「神童」等稱號劃上等號。美斯在2021年離開魯營球場後，法迪隨即接過其10號球衣，巴塞再與他續約6年，違約金高達10億歐元，可見其重視程度。

安素法迪接過10號球衣後，未如美斯一樣旋即成為球隊主力，反而被傷患拖後腿，成長不似預期，上陣機會愈來愈少，加上主帥沙維對他的不信任，法迪父親希望兒子離開魯營，更希望轉投如利物浦的大球會。

「新美斯」安素法迪決定離開巴塞 10億歐元金童為何失寵？︱西甲