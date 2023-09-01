英超轉會｜利物浦中場大換血近乎完成　遠藤航後勢再簽荷蘭新星

利物浦在今夏先後失去佐敦軒達臣及法賓奴，隨即在轉會市場急求防守中場，惟看中的摩西斯卡些度與拉維亞齊齊加盟車路士，兩度在轉會市場落敗，早前簽入日本國腳遠藤航。轉會窗即將關上之際，紅軍再有動作，與拜仁慕尼黑的格雲貝治愈來愈接近，似乎這名荷蘭中場才是防中的真命天子。



利物浦今季中場大換血，先後簽入麥亞里士打及蘇保斯拉爾，只欠一名防守中場，與車路士兩度轉會市場交手同樣敗陣而回，其後驚喜地從史特加羅致遠藤航，但這名30歲的日本國腳並非紅軍終極人選。

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遠藤航到利物浦體測加盟在望 再傳圖搶曼聯目標防中｜英超轉會

格雲貝治加盟拜仁慕尼黑僅一年，似乎是時候離開了。（資料圖片／Getty Images）

精通轉會消息的記者羅曼奴透露，利物浦即將以4000萬歐元及500萬歐的附加條款，從拜仁慕尼黑簽入中場格雲貝治（Ryan Gravenberch），雙方簽約5年，這名荷蘭中場將赴利物浦接受體測。

21歲的格雲貝治上年才由阿積士加盟拜仁慕尼黑，他在拜仁未能獲得正選位置，上季德甲上陣24次，當中僅得3次正選，故此他希望尋找出走的機會，而根據《天空體育》的消息，格雲貝治早已在利物浦的名單中，如今時機剛剛好，有望促成這宗交易。

格雲貝治效力拜仁的一年，未能取得正選位置。（資料圖片／Getty Images）

格雲貝治身高190厘米，年輕又有活力，在中場的破壞能力不俗，善於在壓力下處理傳球，具備轉守為攻的能力，能夠成為後場及前場的橋樑。另外，格雲貝治充滿進攻意識，效力阿積士或拜仁慕尼黑時曾展示這方面的才能，憑個人能力或傳送為隊友製造機會。

荷蘭名宿雲達華治（Rafael Van der Vaart）曾盛傳這名新星，「我認為格雲貝治各方面的能力完勝比寧咸，尤其是在身體質素上。」格雲貝治的潛力高，但能夠融入紅軍的中場線，就要看主帥高普如何調教這名荷蘭新星。