美職早霸王｜國際邁亞密近11場不敗　迎肯薩斯體育會主勝可期

阿根廷球王美斯加盟國際邁亞密後未逢敵手，連同盃賽已錄得11場不敗，雖然美斯本周因國際賽期返回國家隊報到，不過邁亞密本輪美職主場迎擊肯薩斯體育會，相信取勝難度不大。



美斯在7月中旋風登陸邁亞密，直至上周聯賽作客FC洛杉磯，共踢了11場賽事，取得7勝4和，捧走北美聯賽盃，又打入美職聯賽盃決賽，氣勢一時無倆。不過美斯今仗因為國際賽期勢將決陣，但相信無阻球隊強勢。

美斯在7月中旋風登陸邁亞密，直至上周聯賽共踢了11場賽事，取得7勝4和，惜今仗應會缺陣。（美聯社）

上周聯賽作客FC洛杉磯一仗，美斯雖沒有入球進帳，但交出了兩次助攻，帶領球隊以3：1輕鬆取勝；國際邁亞密在休季前在東岸包尾，聯賽重開後美斯壓陣的3仗，即取得2勝1和，並以25戰得25分的成績，升上東岸尾二，距離可參加季後賽的第9位只差8分，而且比現排第9的華盛頓聯賽少踢兩場，因此邁亞密要後上打入季後賽，絕非不可能的任務。

不過，邁亞密要達成目標，除了靠美斯保持狀態外，加強防守力亦屬關鍵。事實上，主帥馬天奴亦想改善防線，上仗已改踢5後衛陣式，但後防仍不太穩健，多次走漏對方鋒將丹尼斯布安加，若非該名加蓬射手腳頭無靈，邁亞密早已失守。

國際邁亞密要爭取最後機會殺入季後賽，除了靠美斯保持狀態外，加強防守力亦屬關鍵。（美聯社）

肯薩斯體育會雖然現時排西岸第11，但他們不時有佳作，上周便於主場以2：1力挫西岸一哥聖路易城SC，他們排名那麼後的主因在於作客成績非常差，今季13次作客僅得1勝，近6次作客也只得4和2負。

肯薩斯體育會雖然現時排西岸第11，上周力挫西岸一哥聖路易城SC。

由於國際邁亞密是新軍，過往未嘗跟肯薩斯體育會交手；考慮到邁亞密有美斯搭橋鋪路，肯薩斯作客成績又特別差，因此今仗「主勝」實屬不二之選。