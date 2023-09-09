空手道K1聯賽｜劉慕裳連續7站殺入決賽　撼大野光盼破宿命奪金

香港空手道好手劉慕裳早前於亞洲錦標賽擊敗日本勁敵清水希容，首度封后，今天她以「亞洲一姐」之名出戰K1超聯都柏林站，一路過關斬將，連續第9個國際賽殺入決賽，力爭繼2018年後再奪K1超聯金牌。



劉慕裳出戰杭州亞運前，先在都柏林角逐K1超級聯賽，早前香港空手道隊的亞運備戰記者會，劉慕裳亦因身在外地訓練而缺席。今日賽事，她在小組出線後，先在8強遇上日本的岩本衣美里（Iwamoto Emiri） ，劉慕裳以「北谷屋良公相君」取得42.3分，以0.3分險勝岩本的「劉衛流敖漢大」。4強對手是另一日本女將中路陽沙未（Hisami Nakaji），劉慕裳改用「一百零八手」，取得43.8分，擊敗對手的「知花公相君」（42.4分），殺入決賽後將遇上日本勁敵大野光（Ono Hikaru）。

劉慕裳於K1超聯都柏林站決賽將對日本的大野光。（Getty Images）

劉慕裳自2020年起，連續17個國際賽皆有獎牌落袋，包括最近6站K1超聯均殺入決賽，可惜與金牌緣慳一面。不過她早前在亞洲錦標賽勇挫宿敵清水希容奪金，加上一直備戰亞運，狀態大勇，周日決賽誓以擊敗大野光為目標，力爭打破宿命，繼2018年後再奪K1超聯冠軍。

大野光。（Getty Images）

劉慕裳近年國際賽成績

2020年2月 K1超聯 銅牌

2020年3月 K1超聯 銅牌

2021年5月 K1超聯 銀牌

2021年8月 東京 銅牌

2021年11月 世錦賽 銅牌

2021年12月 亞錦賽 銅牌

2022年2月 K1超聯 銅牌

2022年4月 K1超聯 銀牌

2022年5月 K1超聯 銀牌

2022年7月 世界運動會 銅牌

2022年9月 K1超聯 銀牌

2022年12月 亞錦賽 銀牌

2023年1月 K1超聯 銀牌

2023年5月 K1超聯 銀牌

2023年6月 K1超聯 銀牌

2023年7月 亞錦賽 金牌

2023年9月 K1超聯 決賽撼日本的大野光



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