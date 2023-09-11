陳溢晃逝世｜旅行遠足泰斗畢生奉獻香港山水　強調行山要內外雙修

香港旅行遠足界泰斗陳溢晃昨日（10日）病逝，在家人陪伴下安詳離世。陳溢晃是本地其中一位最資深的行山隊領隊，創辦「正剛旅行隊」51年，對香港的山水地理、風土人情如數家珍。半個世紀以來，他每逢周日帶山友踏遍香港及內地的名山秀水，啟發一代又一代的行山人士。



陳溢晃在2019年底接受訪問。他在1972年創辦正剛旅行隊，生前是香港其中一名最資深的行山界前輩。（顏銘輝攝）

歷史文化研究者陳天權、香港史地研究者沈思昨日在社交網站公布陳溢晃的死訊，記者之後向陳溢晃的家人查證，證實這位香港行山界一代宗師在昨日逝世，早上在家人陪伴下安詳離去。

陳天權在社交網站透露，陳溢晃最近身體不適，7月下旬帶隊後入院治療。上月26日是正剛旅行隊的51周年隊慶，身為創辦人的陳溢晃也因病缺席了這項一年一度的盛事。

記者當年跟隨陳溢晃行麥理浩徑，他笑起來，雙眼瞇成一條，慈祥溫暖，但他認真說話起來，你會見到他雙目神采飛揚，黑色的眼珠彷彿收藏了不少故事。（顏銘輝攝）

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陳溢晃在2020年初帶領正剛旅行隊。（顏銘輝攝）

七十多歲的陳溢晃將大半生貢獻給香港的山水。在60年代，少年的陳溢晃從中山來港，到1967年跟朋友參加旅行隊「山海之友」，發現行山之樂，找到人生意義。當時，他結識了山海之友領隊、香港行山界殿堂級宗師李君毅，並視對方為師，學習行山知識，了解史地掌故。

陳溢晃在2019年底受訪時，向記者展示恩師李君毅的照片。（顏銘輝攝）

1972年，陳溢晃自立門戶，創立正剛旅行隊，每逢周日開隊，前往香港各地郊野探索遊歷，後來帶隊到內地遊山玩水。行山以外，陳溢晃喜歡透過文字宣揚旅行文化，為報章撰寫專欄，出版《旅行家》雜誌，至今出版33冊。

他編著多本行山書籍，包括《暢遊麥理浩徑》、《三大遠足徑》及《變遷中的香港郊野》，積極向大眾介紹香港郊野。多年來，他在工聯會開辦行山興趣班，主持過很多講座，為電視台拍過郊遊節目。

陳溢晃撰寫過多本行山書，包括他手中的《暢遊麥理浩徑》及《三大遠足徑》。（顏銘輝攝）

他生前在旺角經營樓上書店「香山學社」，大門常開，藏書堆積如山，放在最顯眼位置的是一些介紹香港地理環境及歷史文化的行山書，還有大量中國歷史文化書籍。

陳溢晃繼承師父李君毅的精神，一直提倡學術性行山，認為山友要「文武兼備」，除了要有體能之外，還要了解山野的歷史文化及環境生態知識。

陳溢晃生前開設樓上書店香山學社多年。（顏銘輝攝）

在2019年底的訪問中，陳溢晃說：「就算是行山也好，我們都要做到文武全才。武是，你要身體好。文是，你要識到地理環境及歷史文化。這叫內外雙修，兩方面都要有，這才算完整。」