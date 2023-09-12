祖雲達斯中場保羅普巴藥檢「肥佬」　或被罰停賽4年

意大利國家反禁藥法庭周一公布，效力祖雲達斯的30歲法國中場保羅普巴（Paul Pogba）的藥檢樣本對睪固酮（Testosterone）呈陽性反應。普巴被暫時停賽，等待B樣本的化驗結果，普巴亦有3日時間提交反對分析（counter-analysis）的結果。一旦最終被裁定服用禁藥，普巴會被罰停賽2年至4年。



祖雲達斯在8月20日出戰今季首場意甲聯賽對烏甸尼斯，作客大勝3：0。普巴在該場比賽被列為後備，沒有入替，坐足90分鐘。賽後，這位30歲法國中場被隨機抽中接受藥檢。

意大利國家反禁藥法庭周一公布，普巴的樣本被發現含違規物質非內源性睪固酮代謝物，他需要暫時停賽，以待化驗B樣本的結果。普巴有3日時間提交反對分析結果。若果他被裁定服用禁藥，將被罰停賽2年至4年。

睪固酮是一種可以提升運動員耐力的賀爾蒙。

祖雲達斯發聲明，證實周一收到意大利反禁藥組織對普巴的暫時停賽令，表示「球會保留作出下一步行動的權利」。

普巴在2022年夏天約滿曼聯後，以自由身回歸祖雲達斯，簽約4年。不過，他一直斷斷續續受傷患影響，未能出戰去年底的世界盃。普巴上季只踢了6場意甲，上陣108分鐘，包括各項賽事上陣共162分鐘，沒有入球。普巴今季兩次後備上陣，為祖記踢了51分鐘。上場對安玻里後，祖記主帥艾歷尼表示普巴背部有輕傷。