杭州亞運｜港乓女團新陣容爭牌　補選林依諾　李靜要朱成竹更狂野

香港乒乓球杭州亞運代表周二（12日）會見傳媒，女子團體賽主力蘇慧音未有現身，她因傷缺席今屆賽事，由27歲女將林依諾補上。

這張新面孔，卻其實已在港隊磨鍊9年。回想上屆以交流團成員身分參與雅加達亞運，林依諾終獲機會出戰人生首個重要大賽，說到掙扎邊緣不禁哭成淚人，「中間有想過放棄，現在終於做到，真的好開心。」



香港乒乓球隊派出5男5女征戰亞運，當中上屆摘銅的女團項目以新陣容亮相。原由東京奧運女團銅牌三名女將杜凱琹、李皓晴和蘇慧音撐起，加上近年冒起的朱成竹和李清韻，惟蘇慧音受右手神經傷患避戰養傷，改由27歲女將林依諾參戰女團賽。教練李靜坦言蘇慧音缺陣是可惜，「對杜凱琹和李皓晴來說是擔當責任，期望新球員有驚喜。」

杜凱琹（左2）與李皓晴（右2）領銜出戰今屆亞運。（余俊亮攝）

剛在今夏世界大學生運動會奪得女團銅牌的林依諾，原來昨日才獲正式通知補選入亞運名單，她坦言亞運會是生涯至今參加過最大型的比賽，「真的很期待，期待了很久。」

2014年，林依諾在中學畢業後毅然投身全職運動員，2021年才在亞洲錦標賽女子團體賽贏得首個大賽銅牌，再於年初的WTT支線賽取得女單第5名，並奪得世大運女團季軍。她坦言過往給自己太大壓力，一直未能發揮水準，今年是全職以來進步較多一年，「可能就是放開來打，學識享受比賽，打得更好。」

成為全職運動員已9年，林依諾一直渴望出戰大賽，對於終於首次參加亞運會，她坦言「期待了很久」。（余俊亮攝）

全職9年才獲選入亞運女團名單，她坦言覺得現在正是最佳時機，「每個人都有自己的時間區，我不會覺得這只是等待，這段時間讓我裝備好自己，沒有比賽機會，即是我仍有不足，所以這個時間點是最適合的。」

林依諾去屆隨黃金寶帶領的「精英亞運之旅」交流團到現場觀戰，回想5年前坐在觀眾席的自己，她一邊擦拭無預警湧出的淚水，一邊說：「經歷了很多事⋯⋯全職運動員真的不容易，不只是我，每個運動員都經歷了很多，前幾年疫情沒有比賽，就留在這裏練習，不知何時會復常，但仍堅持練習。」

機會是留給有準備的人，而她也捱過了掙扎的日子，終來到屬於自己的「時間區」，「那麼多年都沒有參加過大型比賽，中間有想過放棄，現在終於做到，真的好開心。」她感謝家人和教練的支持，「他們看到我的努力，但努力總與成績不成正比，自己也會找出問題和原因，今年是打得比較好的一年，大家都見到我的進步，很感動。」

第一次參加亞運的朱成竹坦言開始焦慮，擔心賽前準備不足。（余俊亮攝）

今屆女團中還有一名亞運「新鮮人」——26歲的朱成竹，她十年前從上海南下加入港隊，去年團體世錦賽成為港隊主力，並將與杜凱琹出戰亞運女子雙打賽事。

上周結束的韓國亞錦賽，朱成竹與李皓晴夥拍小將李凱敏，合力奪銅而回，為亞運注下強心針。昨日隨隊返港的朱成竹，笑言突然對亞運感到焦慮，「昨天回來時有點焦慮，第一次為亞運會作賽前準備，怕自己準備不夠好，包括對對手的準備還沒做好，在執行戰術上也有不足。」她笑言習慣看對手比賽影片放鬆，好讓自己做足準備以安心。

杜凱琹（左）右手肘負傷，教練李靜指會視情況排陣。（余俊亮攝）

在蘇慧音缺陣下，朱成竹成了女團三名主力之一，教練李靜指她正在成長，惟作為運動員打法較斯文，「打法可以狂野點」。記者向朱成竹覆述這句話後，她笑不攏嘴，一貫溫文的她說：「有時不敢看比賽錄像，覺得賽場上的不像自己，那個（我）已經很狂野了，但他（李靜）仍是覺得不夠狂野。」

個人的首屆亞運會，除了肩負女團爭牌希望，在女雙拍檔杜凱琹手部有傷之下，朱成竹直言自己要挺身而出，「我們夥拍一年多了，有時我比較依靠她，但她受傷病困擾可能影響發揮，我要做得更好。」