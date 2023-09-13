國足主場0：1負敘利亞　球評人開罵：看不到世界杯外圍賽出線希望

中國足球國家隊（國足）友賽敘利亞，主場以0：1敗陣，繼日前僅以1：1賽和馬來西亞，連續兩仗面對世界排名較低的對手兼有主場之利，均未能獲勝。

賽後一眾內地球評家對國足前景悲觀，詹俊直指：「看不到世界杯外圍赛出線的希望」，另有不少矛頭直指主帥恩高域（Aleksandar Jankovic，又譯：揚科維奇）。



中國隊門將顏駿淩門前撲救（新華社）

中國趁9月份國際賽周，約戰兩支亞洲球隊友賽，世界排名80位的國足，上仗面對排名僅136位的馬來西亞，在武磊﹑艾克森﹑李可等主力全數正選之下，率先失守，最終亦只能打成1：1平手。

中國隊未能在主場獲勝，賽後在微博瘋傳不少影片，部分球迷在完場後發出噓聲，更隱約聽到有人高叫「退錢」，即使中國隊球員完場後繞場向球迷致意時，看台亦偶爾發出噓聲，可見主場球迷對國足的不滿。

中國隊艾克森（右一）在比賽中爭奪控球。（新華社）

詹俊：「看不到世界杯外圍賽出線希望」

事隔3日，國足主賽友賽世界排名94位的敘利亞，更以0：1敗陣。連續兩場約戰世界排名較低的球隊，國足只得1和1負，中國足球專家紛紛彌漫悲觀情緒。

球評人詹俊點評：「運氣好一點或許能進一個，門前機會比上場多一些，但進攻手段仍然單一。謝鵬飛表現相對來說算不錯了，整體而言還是讓球迷看不到世界杯外圍賽出線的希望……」他揚言：「兩場熱身賽相似的地方是：總有忍不住吐槽『基本功怎麼這麼差』！」

前國足代表李毅在個人微博發文，甚至寫道：「這球踢的真想爆粗口了！」

國足連續兩仗不勝，主帥恩高域難免成為眾矢之的。

恩高域：「今天運氣不好」

由國足青年軍「升呢」擔任國足主教練的恩高域賽後稱，「今天運氣不好，比賽沒贏，當然我們也拼的很凶。我們嘗試了很多變化，最後都很努力，不能說最後沒有機會，只不過運氣不好最後沒進球。」

他認為，所失一球全因對手射入世界波，「這是一場比較有對抗性的比賽，也為未來收集到了很有用的信息，恭喜敘利亞，他們也拼的很凶，在客場拿到勝利，我們在主場輸球肯定比較掙扎，現在只能看積極的一面繼續努力。」

國足球迷繼對馬來西亞一仗，今仗賽後再度發出噓聲。（資料照片／微博截圖）

「球迷恐怕要做好無緣世界杯外圍賽18強的準備」

不過不少中國評論均將矛頭直指恩高域，當中傳媒人徐江在發文稱：「國足陣中，有三個老將都不適合出現在首發陣容中了，甚至都不該入選國家隊了，他們都是兢兢業業的，都是中國足球很職業的球員，但他們的競技能力，真的不適合為國效力了。揚科維奇（恩高域），如果不敢做這個減法，那麼他執教的國足也不會有任何希望！」

另一傳媒體人寒冰的發文充滿諷刺意味，「9月國際比賽日對兩個國際排名更低的對手又是不勝，國足的表現還真是讓人如芒在背，如鯁在喉啊。敘利亞之前曾經在世界杯預選賽（外圍賽）讓兩位中國隊主帥下課，這次揚科維奇（恩高域）是肯定不會下課的了，那國足就等着繼續輸吧。」他補充道：「連續兩屆世界杯預選賽（外圍賽）進入12強，中國球迷這次恐怕要做好無緣世界杯預選賽（外圍賽）18強的準備了。」