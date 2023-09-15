美職早霸王｜阿特蘭大聯近況反覆　捧國際邁亞密毋懼作客照贏

球王美斯由於要回國勤王，上周美職缺陣，但國際邁亞密已打出信心，且仍有前巴塞兩老壓陣，因此上場力挫肯薩斯體育會；今周邁亞密作客阿特蘭大聯，有力乘勝追擊再下一城。



美斯去年帶領阿根廷贏得世界盃，雖已屆36歲但仍未言退，繼續為國效命，上周為球隊征戰2026世盃外圍賽，因此錯過了美職賽事，幸而邁亞密國際仍能奏捷，於主場以3：2險勝肯薩斯體育會。

美斯上周在美職缺陣，但國際邁亞密已打出信心，仍然力挫肯薩斯體育會。（美聯社）

雖然美斯缺陣，但邁亞密還有布斯基斯及艾巴穩住軍心；其中布斯基斯上仗機警快開罰球，助隊友法利亞斯單刀射入，便盡顯老到經驗及足球智慧。球隊在8月底聯賽重開以來，取得3勝1和，雖仍以26戰得28分排東岸尾二，但與第9位的華盛頓聯差距已收窄至6分，並有少打兩場優勢，季後賽資格還未絕望。

除了前巴塞兩老外，值得一提的還有高大中鋒甘賓拿，這名厄瓜多爾射手上場梅開二度，近兩場射入3球，狀態火熱，今場若有美斯支援，相信入球會陸續有來。

美斯繼續為國效命，上周為球隊征戰2026世盃外圍賽。（美聯社）

阿特蘭大聯近況反覆，8月聯賽重開後兩連勝，近兩場卻1和1負，若只計算主場戰績，同樣無迹可尋，近5場主場只取得2勝1和2負。

阿特蘭大聯近況反覆，8月聯賽重開後兩連勝，近兩場卻1和1負。（美聯社）

不過翻查往績，阿特蘭大聯近3次主場都能擊敗邁亞密；當然，如今有美斯、布斯基斯及艾巴助陣，國際邁亞密已非昔日魚腩，而是一支狀態火熱、士氣高昂的球隊，絕對可以再勝一場。