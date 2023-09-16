羽毛球香港賽｜鄧俊文謝影雪創最佳戰績　周日爭金盼改寫41年歷史

鄧俊文/謝影雪連續兩天為香港球迷帶來精彩的晚上。香港羽毛球公開賽，「鄧謝配」先周五晚反勝2號種子、法國組合Thom GICQUEL／Delphine DELRUE，闊別7年再於主場勇闖4強。今晚遇上4號種子、馬來西亞的吳塤閥/賴潔敏，誓要突破歷來最佳戰績，爭入周日的決賽。

這場4強大戰正在舉行，本文報道最新戰況。



鄧俊文/謝影雪過去曾7次與吳塤閥/賴潔敏碰頭，鄧謝配6勝1負，往績穩佔上風。

今日這一戰明顯是全日焦點，雖然前一場印尼球星基斯迪對馬來西亞代表黃智勇的男單賽事，也有許多馬來西亞及印尼球迷撐場，但當鄧俊文和謝影雪步出球場，播報員宣讀兩人名字時，歡呼聲之大是難以比擬。

鄧俊文/謝影雪出場，現場氣氛高漲。（歐嘉樂攝）

（資料圖片；廖雁雄攝）

觀眾除了喝彩，也許多人即拿起手機或專業相機拍攝兩人。當全場稍稍靜下，有一位拿着馬來西亞國旗的球迷大叫一聲「Malaysia」，坐滿了9成座位的主場觀眾也立刻以「We are Hong Kong」、「香港隊加油」還擊，氣氛絕佳。

打氣聲中，鄧謝配士氣高昂，一問局便打出一段3：1；吳塤閥/賴潔敏一度追至5：6，但鄧/謝仍輕鬆以11：6進入技術暫停。每取一分，觀眾便擊打手中的打氣棒；分與分之間亦高呼「香港隊加油」，兩名港將顯得信心十足，馬來西亞組合卻犯錯不斷，賴潔敏兩度開波落網，鄧謝配以21：12先取一局。

（資料圖片；廖雁雄攝）

第二局早段，鄧謝一直保持些微領先優勢，到8：5之時鄧俊文一次未能接球，失望地蹲在地上掩面，觀眾馬上高呼「唔緊要！」緊接他在取得10：7的一分時一記精彩的勾對角令吳塤閥「飛到盡」也未能挽救，相當精彩。

馬來西亞組合在技術暫停後雖然落後，但也頂住壓力，嘗試不斷改變節奏，追回兩分，惟鄧謝配隨即又將分差拉開至18：11，最終港隊以21：12獲勝，打入周日的決賽，對手將是郭新娃/張殊賢（馬來西亞）對綠川大輝/齋藤夏（日本）的勝方。

鄧俊文/謝影雪首次打入香港賽決賽，刷新在這項賽事的最佳成績。香港公開賽由1982年首屆至今，未曾有香港組合勝出雙打賽事，意味鄧謝配有望創造歷史，成為首對在香港公開賽奪冠的雙打組合。