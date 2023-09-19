杭州亞運開幕禮9.23三台免費直播　總導演打破常規拒絕燃放煙花

杭州亞運開幕禮將於9月23日晚上8時舉行，3條香港免費電視頻道同步直播，包括港台32台、76台香港國際財經台以及77台HOY TV。

開幕禮總導演沙曉嵐透露，今次會打破常規，全程不燃放煙花，貫徹環保理念，但會利用虛擬技術營造煙花效果。開幕禮會以「潮起亞細亞」為主題，再分為「國風雅韻」、「錢塘潮湧」、「攜手同行」3個篇章，團隊會將錢塘江的潮湧搬進運動場。



在9月18日晚，杭州亞運會開幕式最後一次全要素綵排順利完成。（微博）

杭州亞運開幕禮資料：

日期：9月23日（星期六）

時間：晚上8時

地點：杭州奧體中心體育場

香港直播安排：

【32台】由晚上7時55分至9時55分直播

【76台】由晚上8時至10時直播

【77台】由晚上7時30至10時15分直播

在多次綵排中，團隊都沒有燃放煙花，難道想保持神秘感？總導演沙曉嵐解釋，整個開幕禮都不會放煙花，全程無碳，貫徹綠色及環保理念。

在以往的大型運動會開幕及閉幕典禮，放煙花是不可或缺的元素，但沙曉嵐決定打破常規，他說：「取消煙火燃放，我們下了很大的決心，因為只要燃放煙花，空中就一定會有煙塵、粉塵。」

沙曉嵐表示他們會透過3D動畫、AR技術，用虛擬煙花取代實體煙花，「我們用虛擬技術做的煙花可能更漂亮，因為平時看煙花大家都是仰視，而在電視裏，觀眾可以俯視，有從上往下看的效果」。

開幕禮的主題是「潮起亞細亞」，團隊從中國傳統文化中找尋靈感，融入典型的浙江以及杭州符號與意象，借助科技的力量，彰顯東方美學的獨特吸引力與感染力。整個儀式及表演以水為串聯，展現新時代中國與亞洲、與世界的文化交融。開幕禮會分為「國風雅韻」、「錢塘潮湧」、「攜手同行」3個篇章，以簡約的方式表達中國文化、運動精神以及亞洲風情，展現體育和文化融合的精彩。

開幕當日正值秋分，為錢塘江觀潮的最佳時間，團隊會通過科技把錢塘江潮湧搬到開幕禮現場。另一方面，在這個豐收的金色季節，整場儀式將向觀眾傳遞溫暖一家親的感覺。在9月18日晚上，開幕禮的最後一次全要素綵排完成。