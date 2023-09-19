杭州亞運．足球︱中國分組首仗對印度　戴偉浚正選上陣

杭州亞運男子足球分組賽周二（19日）率先展開，首日焦點為主場出戰的中國足球代表隊（國足）在A組迎戰印度。身穿8號球衣的戴偉浚獲派正選上陣。



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中國隊正選陣容：1-韓佳奇、2-劉洋、3-蔣聖龍、5-朱辰傑、16-王振澳、11-徐皓陽、14-汪海健、15-高天意、7-陶強龍、8-戴偉浚、10-譚龍



中國男足亞運分組首仗對印度，戴偉浚正選上陣。（資料圖片／新華社）

亞運背景：



首屆亞運會1951年在印度新德里舉行，自此成為4年一度亞洲體壇盛事，杭州亞運本在2022年上演，受疫情影響延期一年。今屆為第19屆亞運會，也是繼1990年北京、2010年廣州之後，第三度由中國主辦。



由1978年第8屆亞運開始，近11屆獎牌榜三甲一直由中國、日本及韓國佔據，而中國對上10屆均為榜首。中國在上屆雅加達亞運獲132金92銀65銅，惟仍未及他們在2010廣州亞運時創下的199金119銀98銅共416面獎牌的紀錄。

