杭州亞運．足球︱中國分組首仗對印度 戴偉浚正選上陣
撰文：吳慕兒
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杭州亞運男子足球分組賽周二（19日）率先展開，首日焦點為主場出戰的中國足球代表隊（國足）在A組迎戰印度。身穿8號球衣的戴偉浚獲派正選上陣。
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中國隊正選陣容：1-韓佳奇、2-劉洋、3-蔣聖龍、5-朱辰傑、16-王振澳、11-徐皓陽、14-汪海健、15-高天意、7-陶強龍、8-戴偉浚、10-譚龍
亞運背景：
首屆亞運會1951年在印度新德里舉行，自此成為4年一度亞洲體壇盛事，杭州亞運本在2022年上演，受疫情影響延期一年。今屆為第19屆亞運會，也是繼1990年北京、2010年廣州之後，第三度由中國主辦。
由1978年第8屆亞運開始，近11屆獎牌榜三甲一直由中國、日本及韓國佔據，而中國對上10屆均為榜首。中國在上屆雅加達亞運獲132金92銀65銅，惟仍未及他們在2010廣州亞運時創下的199金119銀98銅共416面獎牌的紀錄。
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杭州亞運會何時開幕？如何收看比賽？
杭州亞運會將於2023年9月23日開幕，有線獲得杭州亞運在香港的獨家播映權（點擊睇文）
香港隊在去屆亞運奪得多少獎牌？今屆有哪些獎牌希望？
香港隊於去屆亞運奪得8金18銀20銅。今屆獎牌希望包括劍擊、游泳、風帆、空手道、羽毛球等，張家朗、劉慕裳、杜凱琹等東京奧運獎牌得主，以及鄧俊文謝影雪、江旻憓等，都是港隊重點。