杭州亞運．足球︱戴偉浚遠射中鵠陶強龍起孖 中國4：1領先印度
杭州亞運男子足球分組賽周二（19日）率先展開，首日焦點為主場出戰的中國足球代表隊（國足）在A組迎戰印度。身穿8號球衣的戴偉浚獲派正選上陣。
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中國隊正選陣容：1-韓佳奇、2-劉洋、3-蔣聖龍、5-朱辰傑、16-王振澳、11-徐皓陽、14-汪海健、15-高天意、7-陶強龍、8-戴偉浚、10-譚龍
中國甫開賽已踢得十分主動，加上印度防線有不少甩漏，國足攻勢一浪接一浪。14分鐘戴偉浚右路突破，他以個人技術接連扣過對手漂亮傳中，可惜隊友未能把握。國足一次角球機會，隊長朱辰傑以一敵二搶點成功，他的頭槌二傳造就隊友高天意門前快腳射入，17分鐘中國領先1：0。
22分鐘印度防線回傳失誤，被譚龍截得皮球，印度門將辛格將他踢跌被罰十二碼。朱辰傑操刀卻被辛格撲出，錯失增添紀錄的機會。
處於下風的印度，在上半場尾段攻勢漸多，補時階段比雲在右路快放爆贏中國守將劉洋，他在窄位施射近柱，竟射破國足門將韓佳奇十指關，印度半場扳平1：1。
下半場初段，戴偉浚在禁區外施展遠射，皮球角度十足下，辛格欲救無從，51分鐘中國2：1再度領前。
戴偉浚70分鐘被調離陣，最後20分鐘印度隊體能明顯下降，陶強龍接連在72、75分鐘取得入球，3分鐘內梅開二度，一口氣將比賽拉開至4：1。
亞運男足背景：
今屆亞運原有21隊參賽，分為6個小組角逐，每組最多4隊，小組頭兩名直接晉級16強，並加上4支最佳第三名。不過跟香港同屬C組的阿富汗和敘利亞均退賽，。
杭州亞運會何時開幕？如何收看比賽？
杭州亞運會將於2023年9月23日開幕，有線獲得杭州亞運在香港的獨家播映權（點擊睇文）
香港隊在去屆亞運奪得多少獎牌？今屆有哪些獎牌希望？
香港隊於去屆亞運奪得8金18銀20銅。今屆獎牌希望包括劍擊、游泳、風帆、空手道、羽毛球等，張家朗、劉慕裳、杜凱琹等東京奧運獎牌得主，以及鄧俊文謝影雪、江旻憓等，都是港隊重點。