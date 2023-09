杭州亞運．歐鎧淳｜獨自承受的人事物　折磨沉澱曙光　然後什麼？

成長,往往是歐鎧淳與我之間的話題。

究竟何時才算進入下一個「區域」?7年來一直問着。

打開Whatsapp的對話紀錄,看着一堆又一堆廢話、八卦、心事……

連番瑣碎事,合成一個心理整頓。

「你呀,這幾年都被逼成長啦,哈!」歐鎧淳說。

一步步、慢慢地,霎時驚覺:啊,原來我們已越過某些領域,特別是她。



註:跟2年前的奧運專訪一樣,以免長氣,關於「歐鎧淳的背景」請自行Google瀏覽;只能提供的資料是,在這16年她由「淳淳」變成「淳姨」,世界花花綠綠誘人亦迷惑,水世界才是她的所有。

註二:要理解歐鎧淳的故事,還得視乎「你眼中的歐鎧淳是誰」及「你是歐鎧淳的誰」。以下文章記載的,是我和她多年的一些討論、意見、經歷,如有不認同或不理解,沒差,閱歷別人的人生,是種機遇,不能強求。

—————————————————————

以下的「你」,是歐鎧淳。

回帶2017年,里約奧運後半年,你正忙着寫書,有天你問「點寫可能會好啲?」

我回答文筆非最重要,反而「一篇好嘢,最緊要真誠」、「好多時候大家想知你點解會做嗰啲嘢啦、點解歐鎧淳諗依啲嘢,大家都係從「點解」開始去了解一個人」。

[2017/4/2, 6:02:18 PM] Stephanie Au: 死啦。。。唔明

[2017/4/2, 6:39:04 PM] Nichoyyk: 姐係,如果ultimate goal係來大家明白多啲歐鎧淳(我assume),你唔好淨係講你嘅經歷,唔好太多敍述,因為好多野其實大家都知~但係點解歐鎧淳會揀A唔揀B,點解歐鎧淳會喊,歐鎧淳點睇自己,依啲你唔講就無人知,反而令文章更吸引。當然,放多啲真實感受落去會令文章更加人性化,但首先你要了解自己真實感受先~~~~

2016年,剛滿25歲的歐鎧淳曾表示里約奧運後退役;然而她未有退下來,至今依然游着。(資料圖片/陳焯煇攝)

事隔6年,我才夠膽說:25歲的你完全是狀況外,那本書只記載了經歷,沒有感受,就連我的所謂「意見」,也沒有實質指引;那時候我們道行未夠,「了解自己真實感受」是空泛,何謂甜酸苦辣,根本不知道。

人生閱歷要儲,起伏自然幫你一把,特別是零成本留言的網絡世界時代,你的心靈衝擊、無底線地氾濫以來。

2017年後,你的世界不再只有美好,內心被網絡世界榨乾,人事關係愈來愈費解。在每個接近崩潰邊緣,你想起水中的純粹,撐着、游着,去屆雅加達亞運游出100背香港紀錄,而履歷添上一面接力銀牌。惟外界對你的負評,難以理解、覆水難收,其後2019年的香港重創,世界的噪音,多了、雜了。

去屆雅加達亞運,歐鎧淳與陳健樂(左)、楊珍美(右二)及鄭莉梅(右)為香港取下歷史性一面接力銀牌。(資料圖片/楊宇翹攝)

有趣的是,你捱過鍵盤戰士種種「人格鑑定」,正邁向一個新領域。

透過被攻擊、嘗試爭論、再被否定,虛無的感受及體驗有了形態,雖然未至於變得百毒不侵,但她對真實感受及游泳這回事,倒是堅實了一點。

外面愈嘈吵,歐鎧淳愈專心,就在2019年,你游出等待了8年的A標。

2019年,歐鎧淳出戰世界盃新加坡站,並於100背游出1分00.22秒,一圓A標夢。(品牌提供)

[2019/12/28, 4:51:02 PM] Stephanie Au: 唔知點解我嘅人生就係不斷將簡單複雜化

[2019/12/28, 5:28:08 PM] Nichoyyk: 太ordinary一啲都唔特別,所以無咩感覺;太有感覺,extraordinarily dramatic.....

2019年尾我們明白了,順風順水多乏味,唯有碰撞過,痛過來,才會成長。

然而踏入2020,整個世界與我們一起,經歷痛楚。

定下了59.99秒做目標,你沒有視它為口號。

2020年1月,你飛往澳洲跟着別人的大學隊集訓,寄望能在東京奧運游出佳績。

你直言那時候是最接近59.99秒的階段,無論自己或是澳洲教練,對狀態、心態也投下100%的肯定。

59.99秒,並非僅僅是球鞋上的一個時間,這亦是歐鎧淳的奮鬥的原因。(資料圖片/楊宇翹攝)

奈何新冠肺炎改寫世界,封場、延期、取消、居家變了新常態,比賽擱置只有訓練亦成為運動員的唯一。3月由澳洲回港不久,東京奧運宣告延期一年。

[2020/3/24, 2:34:45 PM] Nichoyyk: 咁你嘅退役係咪又延遲

[2020/3/24, 2:36:31 PM] Stephanie Au: 順延啦

[2020/3/24, 2:39:11 PM] Stephanie Au: 一年嘅時間,姨姨仲承受得起😇

然而何止一年,59.99秒未有在東京發生,你因而暫擱退役,那目標時間瞬間變成心結;而2021至22年,我們彼此也滯留了。

歐鎧淳有着不同的嘗試,的確運動員是有其他可能性。(楊宇翹攝)

2019後的水世界,才是歐鎧淳的真正戰場。(楊宇翹攝)

香港第四波疫情,你再次回到澳州訓練,縱使跟隨新教練,訓練量並沒有減退,而你也是全力以赴。那時候的你比我更堅強,在我無力探討過活有幾累時,你讓我釋懷。

[2022/1/3, 7:28:23 PM] Nichoyyk: 我覺得好辛苦,我好想訓著,過程有啲難過,點解我係咁?身邊都有好多關心我嘅人,但就算大家幾想幫忙,每晚嘅依個過程, 都係我自己一個。係咪我唔夠人獨立?強嘅人就唔會係咁?

[2022/1/4, 8:54:58 AM] Stephanie Au: 點解一定要做強嘅人?弱嘅人係唔係都要全部變做強?係咪要即刻變強?

[2022/1/5, 7:00:47 AM] Stephanie Au : 可以想強 但只要係喺變強嘅路上一直向前 不慌不忙 就好。

被遺忘、被命運作弄、失去方向感的感覺,才是最擾人。(楊宇翹攝)

在澳洲待了半年,你滿心歡喜回港參加計時賽,最後卻被時間完全擊倒。

一直向前的你,頓時慌忙起來。

「我真的練得好辛苦,但游出時間是1分01秒,吓!其實發生什麼事?明明我有盡力訓練,真的沒有偷懶;我投放那個努力出去,但沒有相對收穫,我想只有一個原因,我廢。」

「我很害怕正在相同的地方,重複一個會失敗的模式。」(楊宇翹攝)

雙子座心口不一,所謂的「廢」是晦氣,內心仍有一絲不服,你絕不心息。適逢杭州亞運宣布延期,2023年你再次拋個心出來訓練,目的地變成新加坡,可惜一年前的劇本卻重演。

「那個訓練計劃好累人,我每日都是衝爆;4月回來比賽我出盡力游,又是01秒,游完那刻我極辛苦,點解又是這個時間?」

「再一次,我投放了這麼多的時間結果又是一樣,訓練是絕對沒有問題,我更加覺得自己是廢,我真的老了;我覺得好孤獨。」

被遺忘、被命運作弄、失去方向感的感覺,才是最擾人的「長新冠」。

歐鎧淳是那種,只要有一絲不服,她也會奮力嘗試不讓自己留憾的人。(楊宇翹攝)

2023年中你返回澳洲訓練,你跟我說:「有日,我難過得想去死,我不太懂為何有這個感覺,但我很害怕;返回澳州訓練是最好決定,但同時我很害怕正在相同的地方、重複一個會失敗的模式。」隨後你也展開了心理治療。

承認自己的情緒,是救贖的第一步,而治療師也很努力說服你,游泳成績只是人生一小撮,「歐鎧淳」是由林林總總成就造成。我亦嘗試向你介紹體驗過的認知治療,好讓你明白我們的情緒和行為受主觀想法影響,而非客觀事實。

惟一個思想陷阱,糾正需時。

「或者游水最殘酷是,時間就是代表你。也許很多運動員亦在經歷這過程,成績就代表我;所以我一直游不回好時間,就等於無用。」

然而作為運動員,特別在爭分奪秒的游泳世界,時間有如泳手的身份象徵。(楊宇翹攝)

我們作為滯留者,沉澱過程極為折磨,特別人在異地獨處。

有時想通,有時極沮喪,有時則為了證明自己「唔廢」,腦袋盲目地一直思考,以為一直想就想出答案。直至某天,你腦袋上已無空間再思考,心靈自然幫你感應。

「有一個目標,你好努力去追,已盡力了,但最後真的無法達到,那……無辦法,你要放低;某日,我感覺一路以來好像只是我不肯放手,但明明是前進中,何解要扯實那個所謂的目標?好像自圓其說,廢話一篇,但這確實是我的覺醒。」

事實「煩惱」的「事」,是兩件事。一部分是追逐59.99秒本身,另一部分,就是你投射到此事的感受。不妨在徬徨中拆開「煩惱」和「事」,不敢說會令你馬上快樂過來,但這使你了解自己的處境,明白選擇仍在你手。

「有一個目標,你好努力去追,已盡力了,但最後真的無法達到,那......無辦法,你要放低。」(楊宇翹攝)

「這樣說看似很有型,但我未100%做到」,你說。

更有型的是,「煩惱」曾幫助過你好幾遍,沒有它,你根本不會因為想擺脫而勇敢面對。

何時能離開這處境,我們無法確定,但好好和煩惱相處,總看到曙光。

就在剛剛日本福岡舉行的世錦賽,你在女子4X100米混合泳接力的首棒游出1分00.75秒,相隔4年再次游入「正秒」。

日本福岡舉行的世錦賽,你在女子4X100米混合泳接力的首棒游出1分00.75秒,相隔4年再次游入「正秒」。(楊宇翹攝)

我問:「這4年重要嗎?」

你這樣回答:「始終普遍運動員故事都好正面,但事實無一個人能長期風光,我就是一個好真實的例子;也許這4年是一段路,一個令我知道自己還可以的過程。」

59.99秒,是一個過程。

「59.99,真的是一個過程;這時間是什麼?算不上世界級速度,也不是一個能讓你取下世界冠軍的時間,其實who cares? 游到,我自己爽,爽在我好努力掙扎過,過程是我由一個游水機器,變成現在個人成長上有了點能耐的人,或者我正好成功地失敗中?哈。」

由24歲聊到31歲,由2016年明知你「廢噏退役」到現在避不過別人的疑問,2023年的你,終於有更堅定的答案。

歐鎧淳31歲究竟是一個什麼概念?(楊宇翹攝)

「你揚威就可以說什麼年齡不是界限,但而家未威到,日日同自己講一定是因為老了;就算沒有特別想,人人都會問你、老將、31歲...... 退役?就在香港,有幾多個到了這年紀也想繼續游得好;試想想,如31歲先來頂峰,其實好X癲,所以就想試試。」

我隨即笑起來,想起同事Mi的一句:「接受唔到歐鎧淳已經31歲」。

歐鎧淳31歲究竟是一個什麼概念?

回帶16年前,那時候學界新聞報道為潮流,然而一名中學生在北京奧運前連達三個B標,從此「淳淳」變了體育記者的一部分。

其後由2009年全運100背游出1分05.02秒、2011年世大運的1分02.71秒、2012年計時賽的1分01.06秒、2015年世錦賽1分00.95秒......2019年世界盃新加坡站的1分00.22到2023年福岡世錦賽的1分00.75秒;16年,大家與你一起,追緊一個過程。

「而我都好開心,一直有大家見證着這個,絕對不是每個運動員都有的一個機會;當中有好與壞,但如果我有90歲命,我的三份一人生是這樣,好滿足。」

16年,大家與你一起,追緊一個過程。(楊宇翹攝)

你經歷過的人事物,比外人所知都要多。

面對高低起跌,難以預計哪一個是高或低的面貌,當你以為自己在深谷徘徊,可能是向上攀登的前奏;而你永遠不會知道,這場高低起伏會在往後為你帶來多少驚喜,等待之時,學習與「煩惱」共處。

究竟時間有幾能代表歐鎧淳?不知曉。

但我只知道,在香港體壇,there can be only one,就是歐鎧淳。