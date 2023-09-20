杭州亞運．歐鎧淳｜獨自承受的人事物　折磨沉澱曙光　然後什麼？

成長，往往是歐鎧淳與我之間的話題。

究竟何時才算進入下一個「區域」？7年來一直問着。

打開Whatsapp的對話紀錄，看着一堆又一堆廢話、八卦、心事……

連番瑣碎事，合成一個心理整頓。

「你呀，這幾年都被逼成長啦，哈！」歐鎧淳說。

一步步、慢慢地，霎時驚覺：啊，原來我們已越過某些領域，特別是她。



註：跟2年前的奧運專訪一樣，以免長氣，關於「歐鎧淳的背景」請自行Google瀏覽；只能提供的資料是，在這16年她由「淳淳」變成「淳姨」，世界花花綠綠誘人亦迷惑，水世界才是她的所有。

註二：要理解歐鎧淳的故事，還得視乎「你眼中的歐鎧淳是誰」及「你是歐鎧淳的誰」。以下文章記載的，是我和她多年的一些討論、意見、經歷，如有不認同或不理解，沒差，閱歷別人的人生，是種機遇，不能強求。

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以下的「你」，是歐鎧淳。

回帶2017年，里約奧運後半年，你正忙着寫書，有天你問「點寫可能會好啲？」

我回答文筆非最重要，反而「一篇好嘢，最緊要真誠」、「好多時候大家想知你點解會做嗰啲嘢啦、點解歐鎧淳諗依啲嘢，大家都係從「點解」開始去了解一個人」。

[2017/4/2, 6:02:18 PM] Stephanie Au: 死啦。。。唔明

[2017/4/2, 6:39:04 PM] Nichoyyk: 姐係，如果ultimate goal係來大家明白多啲歐鎧淳（我assume），你唔好淨係講你嘅經歷，唔好太多敍述，因為好多野其實大家都知～但係點解歐鎧淳會揀A唔揀B，點解歐鎧淳會喊，歐鎧淳點睇自己，依啲你唔講就無人知，反而令文章更吸引。當然，放多啲真實感受落去會令文章更加人性化，但首先你要了解自己真實感受先～～～～

2016年，剛滿25歲的歐鎧淳曾表示里約奧運後退役；然而她未有退下來，至今依然游着。（資料圖片/陳焯煇攝）

事隔6年，我才夠膽說：25歲的你完全是狀況外，那本書只記載了經歷，沒有感受，就連我的所謂「意見」，也沒有實質指引；那時候我們道行未夠，「了解自己真實感受」是空泛，何謂甜酸苦辣，根本不知道。

人生閱歷要儲，起伏自然幫你一把，特別是零成本留言的網絡世界時代，你的心靈衝擊、無底線地氾濫以來。

2017年後，你的世界不再只有美好，內心被網絡世界榨乾，人事關係愈來愈費解。在每個接近崩潰邊緣，你想起水中的純粹，撐着、游着，去屆雅加達亞運游出100背香港紀錄，而履歷添上一面接力銀牌。惟外界對你的負評，難以理解、覆水難收，其後2019年的香港重創，世界的噪音，多了、雜了。

去屆雅加達亞運，歐鎧淳與陳健樂（左）、楊珍美（右二）及鄭莉梅（右）為香港取下歷史性一面接力銀牌。（資料圖片/楊宇翹攝）

有趣的是，你捱過鍵盤戰士種種「人格鑑定」，正邁向一個新領域。

透過被攻擊、嘗試爭論、再被否定，虛無的感受及體驗有了形態，雖然未至於變得百毒不侵，但她對真實感受及游泳這回事，倒是堅實了一點。

外面愈嘈吵，歐鎧淳愈專心，就在2019年，你游出等待了8年的A標。

2019年，歐鎧淳出戰世界盃新加坡站，並於100背游出1分00.22秒，一圓A標夢。（品牌提供）

[2019/12/28, 4:51:02 PM] Stephanie Au: 唔知點解我嘅人生就係不斷將簡單複雜化

[2019/12/28, 5:28:08 PM] Nichoyyk: 太ordinary一啲都唔特別，所以無咩感覺；太有感覺，extraordinarily dramatic.....

2019年尾我們明白了，順風順水多乏味，唯有碰撞過，痛過來，才會成長。

然而踏入2020，整個世界與我們一起，經歷痛楚。

定下了59.99秒做目標，你沒有視它為口號。

2020年1月，你飛往澳洲跟着別人的大學隊集訓，寄望能在東京奧運游出佳績。

你直言那時候是最接近59.99秒的階段，無論自己或是澳洲教練，對狀態、心態也投下100%的肯定。

59.99秒，並非僅僅是球鞋上的一個時間，這亦是歐鎧淳的奮鬥的原因。（資料圖片/楊宇翹攝）

奈何新冠肺炎改寫世界，封場、延期、取消、居家變了新常態，比賽擱置只有訓練亦成為運動員的唯一。3月由澳洲回港不久，東京奧運宣告延期一年。

[2020/3/24, 2:34:45 PM] Nichoyyk: 咁你嘅退役係咪又延遲

[2020/3/24, 2:36:31 PM] Stephanie Au: 順延啦

[2020/3/24, 2:39:11 PM] Stephanie Au: 一年嘅時間，姨姨仲承受得起😇

然而何止一年，59.99秒未有在東京發生，你因而暫擱退役，那目標時間瞬間變成心結；而2021至22年，我們彼此也滯留了。

歐鎧淳有着不同的嘗試，的確運動員是有其他可能性。（楊宇翹攝）

2019後的水世界，才是歐鎧淳的真正戰場。（楊宇翹攝）

香港第四波疫情，你再次回到澳州訓練，縱使跟隨新教練，訓練量並沒有減退，而你也是全力以赴。那時候的你比我更堅強，在我無力探討過活有幾累時，你讓我釋懷。

[2022/1/3, 7:28:23 PM] Nichoyyk: 我覺得好辛苦，我好想訓著，過程有啲難過，點解我係咁？身邊都有好多關心我嘅人，但就算大家幾想幫忙，每晚嘅依個過程， 都係我自己一個。係咪我唔夠人獨立？強嘅人就唔會係咁？

[2022/1/4, 8:54:58 AM] Stephanie Au: 點解一定要做強嘅人？弱嘅人係唔係都要全部變做強？係咪要即刻變強？

[2022/1/5, 7:00:47 AM] Stephanie Au : 可以想強 但只要係喺變強嘅路上一直向前 不慌不忙 就好。

被遺忘、被命運作弄、失去方向感的感覺，才是最擾人。（楊宇翹攝）

在澳洲待了半年，你滿心歡喜回港參加計時賽，最後卻被時間完全擊倒。

一直向前的你，頓時慌忙起來。

「我真的練得好辛苦，但游出時間是1分01秒，吓！其實發生什麼事？明明我有盡力訓練，真的沒有偷懶；我投放那個努力出去，但沒有相對收穫，我想只有一個原因，我廢。」

「我很害怕正在相同的地方，重複一個會失敗的模式。」（楊宇翹攝）

雙子座心口不一，所謂的「廢」是晦氣，內心仍有一絲不服，你絕不心息。適逢杭州亞運宣布延期，2023年你再次拋個心出來訓練，目的地變成新加坡，可惜一年前的劇本卻重演。

「那個訓練計劃好累人，我每日都是衝爆；4月回來比賽我出盡力游，又是01秒，游完那刻我極辛苦，點解又是這個時間？」

「再一次，我投放了這麼多的時間結果又是一樣，訓練是絕對沒有問題，我更加覺得自己是廢，我真的老了；我覺得好孤獨。」

被遺忘、被命運作弄、失去方向感的感覺，才是最擾人的「長新冠」。

歐鎧淳是那種，只要有一絲不服，她也會奮力嘗試不讓自己留憾的人。（楊宇翹攝）

2023年中你返回澳洲訓練，你跟我說：「有日，我難過得想去死，我不太懂為何有這個感覺，但我很害怕；返回澳州訓練是最好決定，但同時我很害怕正在相同的地方、重複一個會失敗的模式。」隨後你也展開了心理治療。

承認自己的情緒，是救贖的第一步，而治療師也很努力說服你，游泳成績只是人生一小撮，「歐鎧淳」是由林林總總成就造成。我亦嘗試向你介紹體驗過的認知治療，好讓你明白我們的情緒和行為受主觀想法影響，而非客觀事實。

惟一個思想陷阱，糾正需時。

「或者游水最殘酷是，時間就是代表你。也許很多運動員亦在經歷這過程，成績就代表我；所以我一直游不回好時間，就等於無用。」

然而作為運動員，特別在爭分奪秒的游泳世界，時間有如泳手的身份象徵。（楊宇翹攝）

我們作為滯留者，沉澱過程極為折磨，特別人在異地獨處。

有時想通，有時極沮喪，有時則為了證明自己「唔廢」，腦袋盲目地一直思考，以為一直想就想出答案。直至某天，你腦袋上已無空間再思考，心靈自然幫你感應。

「有一個目標，你好努力去追，已盡力了，但最後真的無法達到，那……無辦法，你要放低；某日，我感覺一路以來好像只是我不肯放手，但明明是前進中，何解要扯實那個所謂的目標？好像自圓其說，廢話一篇，但這確實是我的覺醒。」

事實「煩惱」的「事」，是兩件事。一部分是追逐59.99秒本身，另一部分，就是你投射到此事的感受。不妨在徬徨中拆開「煩惱」和「事」，不敢說會令你馬上快樂過來，但這使你了解自己的處境，明白選擇仍在你手。

「有一個目標，你好努力去追，已盡力了，但最後真的無法達到，那......無辦法，你要放低。」（楊宇翹攝）

「這樣說看似很有型，但我未100%做到」，你說。

更有型的是，「煩惱」曾幫助過你好幾遍，沒有它，你根本不會因為想擺脫而勇敢面對。

何時能離開這處境，我們無法確定，但好好和煩惱相處，總看到曙光。

就在剛剛日本福岡舉行的世錦賽，你在女子4X100米混合泳接力的首棒游出1分00.75秒，相隔4年再次游入「正秒」。

日本福岡舉行的世錦賽，你在女子4X100米混合泳接力的首棒游出1分00.75秒，相隔4年再次游入「正秒」。（楊宇翹攝）

我問：「這4年重要嗎？」

你這樣回答：「始終普遍運動員故事都好正面，但事實無一個人能長期風光，我就是一個好真實的例子；也許這4年是一段路，一個令我知道自己還可以的過程。」

59.99秒，是一個過程。

「59.99，真的是一個過程；這時間是什麼？算不上世界級速度，也不是一個能讓你取下世界冠軍的時間，其實who cares? 游到，我自己爽，爽在我好努力掙扎過，過程是我由一個游水機器，變成現在個人成長上有了點能耐的人，或者我正好成功地失敗中？哈。」

由24歲聊到31歲，由2016年明知你「廢噏退役」到現在避不過別人的疑問，2023年的你，終於有更堅定的答案。

歐鎧淳31歲究竟是一個什麼概念？（楊宇翹攝）

「你揚威就可以說什麼年齡不是界限，但而家未威到，日日同自己講一定是因為老了；就算沒有特別想，人人都會問你、老將、31歲...... 退役？就在香港，有幾多個到了這年紀也想繼續游得好；試想想，如31歲先來頂峰，其實好X癲，所以就想試試。」

我隨即笑起來，想起同事Mi的一句：「接受唔到歐鎧淳已經31歲」。

歐鎧淳31歲究竟是一個什麼概念？

回帶16年前，那時候學界新聞報道為潮流，然而一名中學生在北京奧運前連達三個B標，從此「淳淳」變了體育記者的一部分。

其後由2009年全運100背游出1分05.02秒、2011年世大運的1分02.71秒、2012年計時賽的1分01.06秒、2015年世錦賽1分00.95秒......2019年世界盃新加坡站的1分00.22到2023年福岡世錦賽的1分00.75秒；16年，大家與你一起，追緊一個過程。

「而我都好開心，一直有大家見證着這個，絕對不是每個運動員都有的一個機會；當中有好與壞，但如果我有90歲命，我的三份一人生是這樣，好滿足。」

16年，大家與你一起，追緊一個過程。（楊宇翹攝）

你經歷過的人事物，比外人所知都要多。

面對高低起跌，難以預計哪一個是高或低的面貌，當你以為自己在深谷徘徊，可能是向上攀登的前奏；而你永遠不會知道，這場高低起伏會在往後為你帶來多少驚喜，等待之時，學習與「煩惱」共處。

究竟時間有幾能代表歐鎧淳？不知曉。

但我只知道，在香港體壇，there can be only one，就是歐鎧淳。