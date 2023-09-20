亞冠盃｜傑志中場神奇倒掛笠入　作客1：2僅負全北汽車

亞冠盃F組，香港球隊傑志去到韓國全州世界盃球場，作客韓職球隊全北汽車。

雨戰中，傑志中場米基爾一記倒掛笠入，令「藍鳥」取得今屆亞冠第一球，可惜最終一分未得。



傑志陣中除了受傷的明加索夫、金信煜缺陣外，上仗聯賽作客理文時受傷的伊高沙托尼也未有隨隊，不過中場米基爾則復出，新援恩查連續兩場正選；主隊全北也不是「夫添」，陣中巴塞青訓出身、去年卡塔爾世界盃取得入球的白昇浩，前鋒宋旻揆和中堅朴鎭燮因要出戰杭州亞運會不在陣中。

傑志新援恩查再次正選上陣。（傑志提供）

全北在本土聯賽已5場不勝，但今仗面對傑志有個好開始，6分鐘，左路犄角位獲罰球，曾效力德甲奧格斯堡的隊長洪正好頂槌頂入，18分鐘，全北禁區頂獲得罰球，天野純操刀直射，遭保羅飛身撲出，主隊之後放緩攻勢，傑志雖搶回不少控球，但未能攻入對手禁區。35分鐘，金珍洙左路禁區邊起腳勁射，保羅又擋出；完半場前，基爾頓在離門三十碼處搏得罰球，陳晉一主射但遠遠高出。

全北近況甚頹，與5年前與傑志首度交手時的班霸氣炎難相比。（傑志提供）

換邊後傑志曾在51分鐘有一次較具威脅的射門，米基爾禁區頂施射，全北門將鄭民基輔身一擋但皮球向柱邊慢溜，他再回身接實。全北屢屢靠兩翼側擊或兩邊斬中嘗試製造攻勢，但中目標射門少之又少，一直未能擴大比數。

56分鐘出現神奇一幕，陳晉一在左邊擲出界外球掟到近底線，米基爾球不着地窄角度施倒掛，皮球高高笠過守在近柱的鄭民基入網，傑志追成1：1。惟僅5分鐘後，傑志在禁區內防守一時鬆散，被韓敎元輕鬆截得皮球射入遠柱，全北再領先2：1。其後雙方再無紀錄，傑志在今屆亞冠首戰先輸一場，下仗會回歸主場，在10月4日晚8時於香港大球場主場對新加坡球隊獅城水手。