歐聯｜曼聯頹勢不止　作客3:4不敵拜仁

周三（9月20日）歐聯分組賽A組賽事，近況欠佳的曼聯延續頹勢，作客以3比4敗走拜仁慕尼黑。



紅魔在過去一個月的賽事頻頻失波，而且在對上兩場聯賽都以1比3敗給阿仙奴及白禮頓，不過在今場仗上半場開賽初段表現不錯，但無法打開紀錄，更在28分鐘失守。當時利萊辛尼（Leroy Sané）為接應哈利簡尼（Harry Kane）回傳，在禁區邊起腳，曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）落地似乎慢半拍，令皮球入網，為拜仁「送禮」先開紀錄。

拜仁打開紀錄後，32分鐘再由拿比（Serge Gnabry）在禁區內攻入一球，令拜仁以2:0領先半場。

曼聯換邊後初段表現稍有起色，上仗食詐糊的丹麥中鋒凱倫（Rasmus Højlund）於49分鐘接應拉舒福特（Marcus Rashford）的傳送，射入加盟曼聯後的第一球。但僅4分鐘後，凱倫的國家隊隊友基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在一次角球攻勢中犯手球，拜仁獲得12碼，腳風頗順的英格蘭球星哈利卡尼（Harry Kane）操刀將比數再次拉開，主隊優勢擴大至兩球。

比賽進入尾段時掀起高潮，巴西中場卡斯米路（Casemiro）在88分鐘在拜仁禁區內射入一個帶有幸運成份的入球，為紅魔追至2:3，但拜仁隨即由後備落場的泰爾（Mathys Tel）執雞射入至4:2。

三連敗在即的曼聯未有放棄，於補時5分鐘卡斯米路接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的罰球近門頂入，令賽事以4:3完場。

至於同組另一場較早開波的賽事，主場出擊的加拉塔沙雷在落後兩球的劣勢下，最終以2:2迫和哥本哈根。