美職早霸王｜國際邁亞密毋懼美斯或倦勤　「大」舉進攻奧蘭多城

國際邁亞密上周終於輸波！自從阿根廷球王美斯自7月空降以來，這支美職東岸包尾大幡，在盃賽及聯賽都所向披靡，直至上周美斯缺陣，才作客不敵阿特蘭大聯，今周造訪強勢的奧蘭多城，有美斯上仗受傷離場勢將缺陣這項不利因素，到底能否全身而退？



美斯在國際賽期返國勤王，缺陣首仗邁亞密仍於主場險勝肯薩斯體育會，但次仗則以2：5慘負阿特蘭大聯；除了美斯外，佐迪艾巴亦告倦勤，前巴塞三寶僅餘布斯基斯獨挑大樑，可是這名35歲老防中卻無法挽救球隊的「性感防線」。上場邁亞密所失5球，其中一個是烏龍球，另一球是後衛交失波被對手打反擊，其餘的幾球都是走甩對手或盯人不緊所致。

美斯上仗傷出今仗勢缺陣，不過國際邁亞密面對奧蘭多城仍然信心十足。（美聯社）

防線用轆，邁亞密要贏波本來還看美斯。不過，周中美職開快車，邁亞密在主場迎擊東岸榜尾的FC多倫多一仗中，美斯上半場未完就因傷退下火線。主帥馬天奴在今場排陣上，可能會再次缺少美斯及佐迪艾巴；邁亞密現以28戰31分排東岸尾三，爭奪季後賽入場券仍未絕望。

除了前巴塞兩老外，值得一提的還有高大中鋒甘賓拿，這名厄瓜多爾射手上場梅開二度，近兩場射入3球，狀態火熱，今場若有美斯支援，相信入球會陸續有來。

奧蘭多城卻是超級強勢，近6場取得5勝1和，當中更曾分別擊敗東西岸一哥FC辛辛那提及聖路易城SC；現時以28戰50分的成績，雄踞東岸次席。

美斯及佐迪艾巴可能要倦勤，國際邁亞密陣中前巴塞三寶或僅餘布斯基斯獨挑大樑。（美聯社）

奧蘭多城主場戰績彪炳，不單取得四連捷，近9場主場亦未嘗敗績；如果邁亞密沒美斯壓陣，恐難作客取勝；值得一提的是，奧蘭多城攻力強勁，近5場主場總入球都超過2球。

奧蘭多城主場戰績彪炳，不單取得四連捷，近9場主場亦未嘗敗績。（美聯社）

翻查往績，兩軍互有勝負，但奧蘭多城近況火熱，邁亞密卻要看美斯會否披甲，綜合各種因素，博入球大反而最穩陣。