杭州亞運港隊劍擊戰報｜張家朗蔡俊彥鎖定獎牌　江旻憓奇情晉8強

杭州亞運劍擊項目正式展開，第一日已有香港兩大重點爭牌項目——男子花劍及女子重劍個人賽，港隊分別派出張家朗、蔡俊彥，和江旻憓、佘繕妡出賽。本文會不斷更新戰況、報道最新消息。



女子重劍戰報：

【16:35】江旻憓在16強對哈薩克的Sofiya Nikolaichuk，雙方在第一節已因兩度消極作賽（雙方1分鐘沒有得分）而遭罰紅牌，各罰一分，到第二節，雙方再一次被判消極作賽，由於是第三次消極作賽，需取消出戰今場比賽的資格。

由於當時兩人同分（2：2），按例由世界排名較高一方獲勝，即應由世界排名第2的江旻憓勝出，惟裁判一開始倒轉雙方排名，本來向江旻憓出示黑牌判輸，擾釀一輪後，才向Sofiya Nikolaichuk出示黑牌，判由江旻憓晉級至8強。

裁判一度誤判江旻憓出局，令她一臉驚愕。（趙子晉攝）

【16:19】佘繕妡在16強對日本老將佐藤希望，第一節已落後0：3，一度追近至2：4但又遭對手拉開至3：8，打到第三節一度落後6：12，她連追3分追近至9：12，最終法定時間結束下輸11：13，16強止步。

【15:18】江旻憓在32強對Kamilia Abdyl-Khamitova，是世界排名第2對第764之戰，江旻憓最終以15：2輕取對手，16強對哈薩克的Sofiya Nikolaichuk。佘繕妡16強會對分組賽時的對手佐藤希望。

女子重劍中午亦開始分組賽，江旻憓在分組賽5戰獲3勝2負，進入32強；而佘繕妡則5戰全勝，直入16強。江旻憓會在32強對吉爾吉斯的Kamilia Abdyl-Khamitova，賽事會在下午3:15展開。

9月24日劍擊男花上午賽事總結：

率先展開的是男子花劍個人賽，香港兩名代表張家朗和蔡俊彥都在小組賽全勝出線、直入16強，張家朗15:9擊敗卡塔爾劍手Khaled Hussein打入8強，再在8強以15:7輕取許傑，闖入4強，提早鎖定獎牌，連續兩屆均獲得個人賽獎牌。

蔡俊彥矢志衝擊獎牌。（趙子晉攝）

蔡俊彥在8強鬥韓國的李侊炫，兩人打得相當激烈，蔡俊彥一度領先6：3，惟進入第二節，韓國劍手立刻連刺三劍追平6：6，再反先9：7，蔡俊彥落後9：11之下進入第三節。蔡俊彥在落後10：13下追平至13：13、14：14，最終他刺出關鍵的一劍鎖定15：14勝局，與張家朗一樣打入4強，肯定獲得生涯首面亞運個人賽獎牌，他賽後激動地蹲地飲泣，場面感人。

男子花劍4強會在傍晚6時展開，張家朗要對日本劍手敷根崇裕，此子是2023年世錦賽團體金牌、2017年個人銅牌、也是2019年亞錦賽個人和團體雙料冠軍。蔡俊彥的對手則是中國的陳海威，陳海威苦戰之下才以15：14擊敗中華台北的陳奕通，這位主場劍手曾在2014年亞運獲得個人花劍銅牌。

亞運劍擊賽制：

每個代表團可派出兩名劍手參加個人賽，先打小組賽，淘汰20%劍手，再進入直接淘汰賽，按排名決定對賽，不設銅牌戰，進入4強便有獎牌；至於團體賽則會以隊伍劍手在個人賽的成績去決定種子排名，並作直接淘汰賽，同樣不設銅牌戰。

杭州亞運港隊最新戰報

上屆亞運（2018雅加達）劍擊港隊戰績：

男子花劍：個人銀牌（崔浩然）、個人銅牌（張家朗）、團體銀牌

男子佩劍：個人銅牌（羅浩天）、團體銅牌

女子重劍：個人銅牌（江旻憓）、團體銅牌

男子花劍由張家朗（左）和蔡俊彥（右）應戰。（香港劍擊總會）

男子花劍及女子重劍港隊參賽劍手：

男子花劍：張家朗（1號種子）、蔡俊彥（3號種子）

女子重劍：江旻憓（1號種子）、佘繕妡（5號種子）

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分組形勢及賽程：

男子花劍（分組賽早上9：00展開，淘汰賽上午10：45開始，4強預計傍晚6點展開，金牌戰晚上8：10上演，惟時間可能隨時有變）

男花個人賽共29名劍手參賽，分成5組，張家朗以頭號種子的身份進入第一組，連他在內有5名劍手，對手中排名最高的是中華台北劍手陳致傑（世界排名64），其餘包括烏茲別克的Mukhammad Yusuf Asranov、越南的Nguyen Minh Quang和泰國的Ratchanavi Deejing。

蔡俊彥作為賽事3號種子，身在第三組，同組共6位劍手，最大考驗來自韓國的Im Cheolwoo（排名48），兩人曾在2022年初的開羅世界盃首圈交手，當時蔡俊彥遭淘汰。另外尚有黎巴嫩的Philippe Wakim、印度的Dev、越南的Nguyen Van Hai和伊拉克的Saleem Ghaith。

賽事其他有力爭標的劍手，包括兩位日本劍手松山恭助和敷根崇裕，兩人同是日本在今年世界錦標賽奪得團體金牌的成員，松山同時是個人賽銅牌；中國的許傑和陳海威，也是應屆世錦賽銀牌得主，而張家朗和蔡俊彥則是同一項目的銅牌主力，意味今次亞運男花不論個人和團體賽，都可說是世界三強隊伍之間的交鋒。另外，韓國的李侊炫是上屆亞運男花團體金牌成員，他和Im Cheolwoo亦是應屆亞錦賽團體銀牌得主，不容忽視。

女子重劍（分組賽中午12：30展開，淘汰賽下午2：45開始，4強預計晚上7：05上演，金牌戰晚上8：45開始，惟時間可能隨時有變）

女重個人賽共30名劍手報名，港隊的江旻憓目前世界排名第2，成為賽事頭號種子，而韓國名將宋世羅則是2號種子。身處第一組的江旻憓，與哈薩克劍手Sofiya Nikolaichuk、中國的許諾、蒙古的Amarzaya Batsaikhan、菲律賓劍手Juliana Ma. Beatrice Gomez和約旦的Shahed Alkloub同組。

5號種子佘繕妡身在第五組，同組有日本代表佐藤希望、哈薩克劍手Ulyana Pistsova、吉爾吉斯Kamilia Abdyl-Khamitova和也門的Nada Ahmed Ali Alahdal。

金牌熱門毫無疑問是港、中、韓代表，除了江旻憓，還有中國名將孫一雯和韓國的宋世羅。當中宋世羅是2022年世錦賽個人金牌及團體得主，今屆亦獲得團體銅牌；孫一雯則是東京奧運個人賽金牌及應屆世錦賽個人銅牌，三人在世界賽事奪獎無數。

亞運劍擊賽程：

9月24日 男子花劍個人賽、女子重劍個人賽

9月25日 男子佩劍個人賽、女子花劍個人賽

9月26日 男子重劍個人賽、女子佩劍個人賽

9月27日 男子花劍團體賽、女子重劍團體賽

9月28日 男子佩劍團體賽、女子花劍團體賽

9月29日 男子重劍團體賽、女子佩劍團體賽