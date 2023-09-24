杭州亞運．港隊劍擊即時戰報｜張家朗蔡俊彥齊晉4強　鎖定兩獎牌

杭州亞運劍擊項目正式展開，第一日已有香港兩大重點爭牌項目——男子花劍及女子重劍個人賽，港隊分別派出張家朗、蔡俊彥，和江旻憓、佘繕妡出賽。本文會不斷更新戰況、報道最新消息。



9月24日劍擊戰報：

【13:44】男子花劍4強會在傍晚6時展開，張家朗要對日本劍手敷根崇裕，此子是2023年世錦賽團體金牌、2017年個人銅牌、也是2019年亞錦賽個人和團體雙料冠軍。蔡俊彥的對手則是中國的陳海威，陳海威苦戰之下才以15：14擊敗中華台北的陳奕通，這位主場劍手曾在2014年亞運獲得個人花劍銅牌。

【13:40】蔡俊彥與李侊炫打得相當激烈，他一度領先6：3，惟進入第二節，韓國劍手立刻連刺三劍追平6：6，再反先9：7，蔡俊彥落後9：11之下進入第三節。蔡俊彥在落後10：13下追平至13：13、14：14，最終他刺出關鍵的一劍鎖定15：14勝局，與張家朗一樣打入4強，肯定獲得生涯首面亞運個人賽獎牌。

【13:25】男子花劍8強，張家朗對中國23歲劍手許傑，蔡俊彥對韓國好手李侊炫。張家朗一開賽便連搶5分，領先5：0，許傑其後追回些許分數，但張家朗未幾及拉開至8：5、12：4，最終鎖定15：7勝局，順利打入4強，在不設銅牌戰下提早鎖定獎牌，是他繼2018年亞運的個人銅牌後，第二次獲得亞運個人獎牌。

【12:30】蔡俊彥16強再一次對分組賽對手、黎巴嫩的Philippe Wakim，早段蔡俊彥曾被追近至5:4，但他很快將比數拉開，一口氣領先至12:6，最終以15:8獲勝，8強會對上屆男花團體金牌得主李侊炫。

張家朗的對手一如所料是中國的許傑，兩位港將若能再進一步入4強，在不設銅牌戰下將鎖定獎牌。

【12:07】男子花劍16強展開，張家朗先對卡塔爾劍手Khaled Hussein，早段一口氣領先至5：1，對手其後搶得不少分數，不過家朗仍輕鬆將比數擴至12：5，終以15：9擊敗對手，晉身8強。

【10:44】按淘汰賽籤表，張家朗和蔡俊彥直入16強，分列上、下線，除非一同進入金牌戰，否則不會碰頭，至於作為獎牌熱門之一的日本劍手松山恭助和敷根崇裕有機會在8強內戰。張家朗如打入8強，有機會要對中國的許傑；蔡俊彥若能進入8強，可能要面對韓國好手李侊炫，肯定是硬仗。

男子花劍小組賽率先上演，圖為張家朗（左）。（趙子晉攝）

【9:52】張家朗在最後一輪分組賽5：4擊敗中華台北陳致傑；蔡俊彥5：0擊敗伊拉克的Saleem Ghaith，對印度的Dev亦以5：3獲勝，兩位港將在小組賽都獲得全勝，晉身稍後展開的淘汰賽，現場亦有人為二人打氣。兩人都無需出戰32強，直入中午12時展開的16強。

【9:34】分組賽第三輪，蔡俊彥5：4挫越南Nguyen Van Hai，張家朗5：4贏泰國的Ratchanavi Deejing，兩人首三輪全勝。

蔡俊彥矢志衝擊獎牌。（趙子晉攝）

【9:18】張家朗第二戰5：1勝烏茲別克的Mukhammad Yusuf Asranov、蔡俊彥5：1擊敗Philippe Wakim。

【9:05】男子花劍分組賽正式展開，張家朗和蔡俊彥首場都輕鬆獲勝，第一組的頭號種子張家朗5：2擊敗越南的Nguyen Minh Quang，第三組的3號種子蔡俊彥5：0挫韓國Im Cheolwoo。

亞運劍擊賽制：

每個代表團可派出兩名劍手參加個人賽，先打小組賽，淘汰20%劍手，再進入直接淘汰賽，按排名決定對賽，不設銅牌戰，進入4強便有獎牌；至於團體賽則會以隊伍劍手在個人賽的成績去決定種子排名，並作直接淘汰賽，同樣不設銅牌戰。

杭州亞運港隊最新戰報

上屆亞運（2018雅加達）劍擊港隊戰績：

男子花劍：個人銀牌（崔浩然）、個人銅牌（張家朗）、團體銀牌

男子佩劍：個人銅牌（羅浩天）、團體銅牌

女子重劍：個人銅牌（江旻憓）、團體銅牌

男子花劍由張家朗（左）和蔡俊彥（右）應戰。（香港劍擊總會）

男子花劍及女子重劍港隊參賽劍手：

男子花劍：張家朗（1號種子）、蔡俊彥（3號種子）

女子重劍：江旻憓（1號種子）、佘繕妡（5號種子）

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分組形勢及賽程：

男子花劍（分組賽早上9：00展開，淘汰賽上午10：45開始，4強預計傍晚6點展開，金牌戰晚上8：10上演，惟時間可能隨時有變）

男花個人賽共29名劍手參賽，分成5組，張家朗以頭號種子的身份進入第一組，連他在內有5名劍手，對手中排名最高的是中華台北劍手陳致傑（世界排名64），其餘包括烏茲別克的Mukhammad Yusuf Asranov、越南的Nguyen Minh Quang和泰國的Ratchanavi Deejing。

蔡俊彥作為賽事3號種子，身在第三組，同組共6位劍手，最大考驗來自韓國的Im Cheolwoo（排名48），兩人曾在2022年初的開羅世界盃首圈交手，當時蔡俊彥遭淘汰。另外尚有黎巴嫩的Philippe Wakim、印度的Dev、越南的Nguyen Van Hai和伊拉克的Saleem Ghaith。

賽事其他有力爭標的劍手，包括兩位日本劍手松山恭助和敷根崇裕，兩人同是日本在今年世界錦標賽奪得團體金牌的成員，松山同時是個人賽銅牌；中國的許傑和陳海威，也是應屆世錦賽銀牌得主，而張家朗和蔡俊彥則是同一項目的銅牌主力，意味今次亞運男花不論個人和團體賽，都可說是世界三強隊伍之間的交鋒。另外，韓國的李侊炫是上屆亞運男花團體金牌成員，他和Im Cheolwoo亦是應屆亞錦賽團體銀牌得主，不容忽視。

女子重劍（分組賽中午12：30展開，淘汰賽下午2：45開始，4強預計晚上7：05上演，金牌戰晚上8：45開始，惟時間可能隨時有變）

女重個人賽共30名劍手報名，港隊的江旻憓目前世界排名第2，成為賽事頭號種子，而韓國名將宋世羅則是2號種子。身處第一組的江旻憓，與哈薩克劍手Sofiya Nikolaichuk、中國的許諾、蒙古的Amarzaya Batsaikhan、菲律賓劍手Juliana Ma. Beatrice Gomez和約旦的Shahed Alkloub同組。

5號種子佘繕妡身在第五組，同組有日本代表佐藤希望、哈薩克劍手Ulyana Pistsova、吉爾吉斯Kamilia Abdyl-Khamitova和也門的Nada Ahmed Ali Alahdal。

金牌熱門毫無疑問是港、中、韓代表，除了江旻憓，還有中國名將孫一雯和韓國的宋世羅。當中宋世羅是2022年世錦賽個人金牌及團體得主，今屆亦獲得團體銅牌；孫一雯則是東京奧運個人賽金牌及應屆世錦賽個人銅牌，三人在世界賽事奪獎無數。

亞運劍擊賽程：

9月24日 男子花劍個人賽、女子重劍個人賽

9月25日 男子佩劍個人賽、女子花劍個人賽

9月26日 男子重劍個人賽、女子佩劍個人賽

9月27日 男子花劍團體賽、女子重劍團體賽

9月28日 男子佩劍團體賽、女子花劍團體賽

9月29日 男子重劍團體賽、女子佩劍團體賽