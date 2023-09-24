杭州亞運．港隊游泳｜何詩蓓50蛙破港績　次名入決賽今晚爭獎牌

亞運游泳項目周日（24日）展開一連6日的賽事，首日香港隊已有奧運獎牌泳手何詩蓓上陣，本文將為大家不斷更新戰況。



香港隊今屆亞運派出37名泳手參賽，名單如下：

男子：

陳鎡樵、卓銘浩、張榮恩、趙浩俊、方嘉羽、何承燁、何甄陶、關鵬、郭俊希、劉建希、劉平治、劉紹宇、林昭光、麥世霆、伍棹然、吳欣鍵、徐暐智、黃培燊、衛恆恩



女子：

歐鎧淳、陳健樂、常鈺娟、鄭莉梅、鄭渝、沈嘉穎、張心悅、何詩蓓、何南慧、簡綽桐、林凱喬、林柏彤、莫思騏、吳麗華、聶芷彥、譚凱琳、黃筠陶、楊凱晴



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

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9月24日戰報：

【11:30】男子100米背泳初賽，兩位港將關鵬和劉紹宇在第2組出賽，關鵬游出56.28秒排名小組第3、劉紹宇則以57.34秒排小組第4。

【11:10】何詩蓓登場！女子50米蛙泳初賽，兩位港將何詩蓓和林凱喬都在第4組出賽，何詩蓓以30.46秒排小組第1，時間刷新原本由她保持的香港紀錄（31.21秒），以0.07秒之差力壓日本的鈴木聡美，並以總排名第2名進入今晚的決賽，林凱喬則以32.22秒排第6，總成績16，無緣決賽。

【11:06】男子100米自由泳初賽，香港紀錄保持者卓銘浩在第4組，以50.03秒小組第3位完成；何甄陶在第6組出戰，以50.90秒完成，兩人都未能打入決賽。

【10:52】女子1500米自由泳慢決賽，港將林柏彤以17分12.74秒獲首名、聶芷彥17分27.98秒獲第二名。

【10:28】男子200米混合泳，劉平治在第2組游出2分05.29秒排第5；劉健希在第3組以2分07.02秒列小組第5，兩人都無緣決賽。

【10:08】首日第一個項目為女子200米蝶泳初賽，港將莫思騏和楊凱晴在第一組出賽，中國選手張雨霏亦同組，張雨霏以2分07.46秒排小組首名，楊凱晴以2分14.46秒列第4，總排名第9，在總排名前8進入決賽下僅僅無緣；莫思騏2分15.38秒排小組第5、總排名第10。

9月24日港隊出賽名單及賽程：

早上

10:00 女子200米蝶泳初賽：莫思騏、楊凱晴

10:10 男子200米混合泳初賽：劉健希、劉平治

10:28 女子1500米自由泳慢決賽：林柏彤、聶甘彥

10:49 男子100米自由泳初賽：何甄陶、卓銘浩

11:08 女子50蛙泳初賽：何詩蓓、林凱喬

11:22 男子100背泳初賽：關鵬、劉紹宇

11:36 女子4X100米自由泳接力初賽：何南慧、何詩蓓、譚凱琳、鄭莉梅

晚上

7:30 女子200米蝶泳決賽

7:38 男子200米混合泳決賽

7:45 女子1500米自由泳決賽

8:26 男子100米自由泳決賽

8:32 女子50蛙泳決賽

8:47 男子100背泳決賽

9:11 女子4X100米自由泳接力決賽

上屆亞運（2018雅加達）游泳港隊戰績：

女子4X100米混合泳接力銀牌

女子4X100米自由泳接力銅牌

女子4X200米自由泳接力銅牌