杭州亞運．港隊游泳｜名單賽程戰報　何詩蓓首日先戰蛙泳再爭接力

亞運游泳項目周日（24日）展開一連6日的賽事，首日香港隊已有奧運獎牌泳手何詩蓓上陣，本文將為大家不斷更新戰況。



香港隊今屆亞運派出37名泳手參賽，名單如下：

男子：

陳鎡樵、卓銘浩、張榮恩、趙浩俊、方嘉羽、何承燁、何甄陶、關鵬、郭俊希、劉建希、劉平治、劉紹宇、林昭光、麥世霆、伍棹然、吳欣鍵、徐暐智、黃培燊、衛恆恩



女子：

歐鎧淳、陳健樂、常鈺娟、鄭莉梅、鄭渝、沈嘉穎、張心悅、何詩蓓、何南慧、簡綽桐、林凱喬、林柏彤、莫思騏、吳麗華、聶芷彥、譚凱琳、黃筠陶、楊凱晴



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

上屆亞運（2018雅加達）游泳港隊戰績：

女子4X100米混合泳接力銀牌

女子4X100米自由泳接力銅牌

女子4X200米自由泳接力銅牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

9月24日港隊出賽名單及賽程：

早上

10:00 女子200米蝶泳初賽：莫思騏、楊凱晴

10:10 男子200米混合泳初賽：劉健希、劉平治

10:28 女子1500米自由泳慢決賽：林柏彤、聶甘彥

10:49 男子100米自由泳初賽：何甄陶、卓銘浩

11:08 女子50蛙泳初賽：何詩蓓、林凱喬

11:22 男子100背泳初賽：關鵬、劉紹宇

11:36 女子4X100米自由泳接力初賽：何南慧、何詩蓓、譚凱琳、鄭莉梅

晚上

7:30 女子200米蝶泳決賽

7:38 男子200米混合泳決賽

7:45 女子1500米自由泳決賽

8:26 男子100米自由泳決賽

8:32 女子50蛙泳決賽

8:47 男子100背泳決賽

9:11 女子4X100米自由泳接力決賽