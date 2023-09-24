杭州亞運直擊｜林新棟王瑋駿奪香港今屆第一金　憑雙人單槳艇封王

杭州亞運開幕後首個比賽日（9月24日），香港隊憑林新棟/王瑋駿於男子雙人單槳艇奪得港隊今屆第一面金牌，這也賽艇隊繼2014仁川亞運後的首面金牌，亦是賽艇隊歷來亞運第二金。

01體育記者袁志浩、林靄怡 杭州直擊



林新棟/王瑋駿的男子雙人單槳艇被視為獎牌希望，他們排第4線出戰，完成頭500米後排名第2，落後烏茲別克選手。港烏兩對選手的槳頻非常貼近，半程過後，港隊只落後0.57秒，緊守次席；進入臨尾500米，林新棟/王瑋駿升上第一，終於首名衝過終點，奪得港隊今屆第一金。

杭州亞運香港第一金，由林新棟/王瑋駿憑男子雙人單槳艇奪得。 （林靄怡攝）

杭州亞運香港第一金，由林新棟/王瑋駿憑男子雙人單槳艇奪得。 （林靄怡攝）

杭州亞運香港第一金，由林新棟/王瑋駿憑男子雙人單槳艇奪得。 （林靄怡攝）

杭州亞運香港第一金，由賽艇的林新棟/王瑋駿憑男子雙人單槳艇奪得。（袁志浩攝）

香港賽艇隊歷來於亞運奪得1金11銀7銅，對上一面金牌是2014年仁川亞運的駱均海，當年他在男子單人雙槳艇締造歷史，九年之後終有林新棟和王瑋駿延續歷史新一頁。

較早前賽事，洪詠甄與黃湘儀出戰女子輕量級單人雙槳艇，在預賽划出7分09.73秒，雖然名列第5，跌入復活賽，但她們在復活賽力挽狂瀾，排名第2，取得今早A級決賽資格。她們在決賽排第6線出戰，其中第3線的中國組合鄒佳琪/邱秀萍，是奪金大熱，洪/黃最終在決賽划出7分25.27秒，排名第6，鄒/邱以7分06.78秒封后，以東道主身分奪得今屆亞運第一金。

洪詠甄/黃湘儀出戰女子輕量級雙人雙槳艇決賽，最終取得第6名。（林靄怡攝）

洪詠甄/黃湘儀衝過終點一刻筋疲力盡，賽後接受訪問，黃湘儀也忍不住哽咽，她表示：「回香港要繼續努力吧，賽前沒想太多，盡最大能力爭取前一名，的確能力未到。要再努力一點練習，增進體能，無論體能和實力都與對手有距離。」

中國的鄒佳琪/邱秀萍奪得今屆亞運第一金。（林靄怡攝）

陳至鋒/陳廸麟之後出戰男子輕量級雙人雙槳艇，開賽初段緊守第3位，過了1000米半程則微跌一級至第4。進入最後階段，中國、印度、烏茲別克緊守三甲，陳至鋒/陳廸麟最終墮後至第6名衝線。至於許詠淇/梁瓊允/黃樂堯/張海琳合力角逐女子四人單槳艇，以7分04.85秒第4名衝線。

港隊成績

女子輕量級雙人雙槳決賽A 洪詠甄/黃湘儀 第6名

男子輕量級雙人雙槳決賽A 陳至鋒/陳廸麟 第6名

女子四人單槳決賽A 許詠淇/梁瓊允/黃樂堯/張海琳 第4名

男子雙人單槳艇 林新棟/王瑋駿 金牌



香港賽艇隊歷屆亞運獎牌（1金11銀7銅）

2018雅加達亞運

趙顯臻 男子輕量級單人雙槳艇銀牌

李嘉文 女子輕量級單人雙槳艇銅牌

周義評﹑張銘恆﹑林新棟﹑梁俊碩﹑廖賡裕﹑鄧超萌﹑黃柏恩﹑黃偉健﹑袁潤林 男子輕量級八人單槳艇銅牌



2014仁川亞運

駱坤海 男子單人雙槳艇金牌

鄒廣榮﹑關騏昌﹑梁俊碩﹑鄧超萌 男子輕量級四人雙槳艇銀牌

鄒廣榮﹑鄧超萌 男子輕量級雙人雙槳艇銀牌

李嘉文 女子單人雙槳艇銀牌

李嘉文 女子輕量級單人雙槳艇銀牌



2010廣州亞運

鄒廣榮﹑蘇秀華 男子輕量級雙人雙槳艇銀牌

關騏昌﹑梁俊碩﹑廖順賢﹑鄧超萌 男子輕量級四人單槳無舵手銅牌



2006多哈亞運

李嘉文 女子輕量級單人雙槳艇銀牌



2002釜山亞運

羅曉鋒 男子單人雙槳艇銀牌

羅曉鋒 男子輕量級單人雙槳艇銅牌

翁嘉茵 女子輕量級單人雙槳艇銅牌



1998曼谷亞運

吳家樂 女子公開組單人雙槳艇銀牌

吳家樂 女子輕量級單人雙槳艇銀牌



1994廣島亞運

何劍暉 女子輕量級單人雙槳艇銀牌

蔣永雄﹑周俸有 男子雙人艇銅牌

倪文玲﹑曾巧玉 女子雙人艇銅牌



（資料圖片；袁志浩攝）

（資料圖片；袁志浩攝）