杭州亞運｜莫宛螢太極新風格失落獎牌　放眼將來：輸得起先贏得起

杭州亞運武術場館內的她，修長的眼睛耍起太極更顯韻味，每招每式的起承轉合、呼吸與動作的協調、動作與速度的相應，很美。

她是香港武術隊的莫宛螢，去屆奪得太極拳太極劍全能銀牌的她，相隔5年再踏上亞運賽場，轉換更多內心層次表演的新套路，只能以第7名完成。對於為改變風格付上代價，她豪言：「輸得起先贏得起」。



莫宛螢。（葉詩敏攝）

杭州亞運武術項目周一（24日）展開，港隊莫宛螢及陳穗津一起在女子太極拳太極劍全能登場。開賽前兩小時，看到莫宛螢在觀眾席凝神屏氣為比賽熱身作準備，與選手出場時更在賽場試踏試跳，面貌帶點緊張。

這一次她是為金牌而來，想起4年前她在訪問中對我說：「亞運銀牌不是我的頂點。」莫宛螢每刻都想突破自己，今屆她的新套路風格有別於以往，由着重表現個人魅力、美態，變成更內心層次的表演，即由內散發的氣場。她說，她想展現成長的莫宛螢。

她出場了，不是標誌的鮮藍亦不是紅色，身穿淺灰色水墨花紋太極服的她，配合由父親重新剪編的內地劇集《大軍師司馬懿之軍師聯盟》歌曲，代入成一名「軍師」演繹新套路；由歌曲第一個重拍落下，她的動作時而沉穩，時而進取，彷似在4分鐘間看到水墨輕柔地一筆一筆化成線，把力量穿透到賽場上四角。

9.633分，電子分牌顯示一組讓她失望的數字，她難掩失落，低頭徐徐步出場外。在太極拳列第9，時間容許她失落，收拾心情出戰下午的太極劍，獲得9.73分，並以總分19.363分排名第7，未能扭轉劣勢，失落獎牌。

在混合採訪區，莫宛螢哭了。（葉詩敏攝）

「沒有獎牌，不是失敗」

在混合採訪區，她哭了。對於這兩場發揮，她表示滿意，「因為今次心態就是想展示關於莫宛螢的太極，今場是做到的，至於難度可能有少少瑕疵，但瑕疵並非全部，太極才是，今場我睇太極的技術方面係100分的」。

對於失落獎牌，她說「凡事有得必有失」，認為：「沒有獎牌，不是失敗，而是成長」，甚至是每個人都要面對的難關，又稱這場比賽按照平常練習那樣發揮出來，不算是個難關，「成績方面不由我控制，盡量做好自己先，展示出自己的太極出來。」

「輸得起先贏得起」

太極拳比賽後重回賽場，她與其他參賽選手打法截然不同，不一樣的風格被對手形容為「非主流」，莫宛螢稱「正正是不一樣才會被人記得」，她想展示出太極的輕柔與剛勁對比強烈，不是4分鐘打完便算，而是讓大家清楚看到每組動作的不同層次與鋪排。

她說今次的太極拳套路算是個人突破，以前會將難度放在較前部分，體力分配也因應難度為主；今次覺得是時候成長，冒險地將必要難度動作放得較後，「前面就算做得好好，之後一有少少瑕疵就會失落獎牌」，結果正是難度動作落地一刻稍有晃動，些微瑕疵被扣分，太極拳落後的分數，之後在太極劍追不回來，未能連續兩屆賽事奪牌。

她邊哭邊說，今次場上雖有些少瑕疵，但之後世錦賽可以避免，做得更好。有了經驗，下一步知道怎樣邁向成功。「如果沒有今次經驗，可能永遠也是得過且過心態。」莫宛螢稱：「想話畀全港觀眾聽，一次小小失敗其實不算什麼，一張白紙，如果將黑點放大，會覺得點解佢咁礙眼嘅？那一點其實也可以是色彩，豐富你的人生。今次少少瑕疵，正正是下一次成功的那一步。」

她坦言，每個運動員比賽都想拿獎牌，可是很快已放眼未來，「今次失落獎牌，可能11月世錦賽攞兩金呢？」訪問後，她通過短訊補回一句：「輸得起先贏得起」，勝負乃兵家常事，如何從失落之中學習和尋求突破，才是大家也須面對的課題。

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