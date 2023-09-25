杭州亞運港隊劍擊戰報｜女花陳諾思晉4強鎖定獎牌　鄭曉為8強出局

杭州亞運劍擊第二日賽事，有男子佩劍及女子花劍個人賽，四位港將羅浩天、何思朗、陳諾思和鄭曉為出戰，力爭繼首日的一金兩銅後，為劍擊港隊再添獎牌。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

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【16:10】女子花劍8強，港隊兩場都非常緊湊，陳諾思對韓國的洪曉珍，領先至4：0時輕微扭傷需軍醫入場治理，幸無大礙能繼續作賽，到第一節結束時仍保持6：2優勢，惟第二節被連追3分只餘1分差距，再遭洪曉珍追平7：7，陳諾思又連追4分超前11：7，以11：8進入第3節，這位小將最終以15：10鎖定勝局，闖入4強，意味提早鎖定獎牌。

鄭曉為對上野優佳，早段一口氣領先至5：1之下，遭對手反超至6：7，鄭曉為其後再超前10：8，但上野又追6分，令鄭落後10：14，最終鄭曉為10：14不敵對手，8強止步。

【15:00】女子花劍小組賽，陳諾思6戰全勝、鄭曉為則獲5勝1負，陳諾思以頭號種子身份入16強，陳諾思以第5名晉級。陳諾思在16強對約旦的Roaa Majali，以15：8擊敗對手；而鄭曉為對澳門劍手易碧真，以15：3大比數獲勝，兩位港將均打入8強。鄭曉為要對日本劍手上野優佳、陳諾思對韓國的洪曉珍。

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【11:49】男子佩劍16強兩名港將同時開賽，何思朗在鬥中國劍手顏穎蕙，雙方打得激烈，早段互相追平2：2、4：4，思朗連取3分拉開後又被追近至7：6，這位港將又稍稍拉開分差至11：8，但又被對手連搶5分反超至13：11，對手因偷步被罰一分，但思朗緊接又失分，陷入12：14的絕境，最終12：15遭淘汰。

羅浩天鬥哈薩克的Artyom Sarkissyan，落後4：9之下，一度連搶5分追平，再追至11：11、12：12，惜最終以13：15落敗出局。

【10:41】何思朗在32強對泰國的Voragun Srinualnad，以15:9輕取對手，在16強會對中國的顏穎蕙。

【10:05】次日賽事先有男子佩劍分組賽，世界排名30的何思朗為賽事6號種子，他與韓國名將吳尙旭和中國劍手顏穎蕙同組，6戰中獲3勝3負排小組第4，晉級至32強賽對泰國劍手Voragun Srinualnad；羅浩天則在5場小組賽中獲4勝，直入16強，會對哈薩克的Artyom Sarkissyan。

32強稍後會在10：35上演。

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重溫劍擊首日摘1金2銅：

亞運劍擊賽制：

每個代表團可派出兩名劍手參加個人賽，先打小組賽，淘汰20%劍手，再進入直接淘汰賽，按排名決定對賽，不設銅牌戰，進入4強便有獎牌；至於團體賽則會以隊伍劍手在個人賽的成績去決定種子排名，並作直接淘汰賽，同樣不設銅牌戰。

杭州亞運港隊最新戰報

上屆亞運（2018雅加達）劍擊港隊戰績：

男子花劍：個人銀牌（崔浩然）、個人銅牌（張家朗）、團體銀牌

男子佩劍：個人銅牌（羅浩天）、團體銅牌

女子重劍：個人銅牌（江旻憓）、團體銅牌

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亞運劍擊賽程：

9月24日 男子花劍個人賽、女子重劍個人賽

9月25日 男子佩劍個人賽、女子花劍個人賽

9月26日 男子重劍個人賽、女子佩劍個人賽

9月27日 男子花劍團體賽、女子重劍團體賽

9月28日 男子佩劍團體賽、女子花劍團體賽

9月29日 男子重劍團體賽、女子佩劍團體賽